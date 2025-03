Google Pixel 9 Pro a quasi 300€ in meno: offerta shock solo su Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera sta per cominciare, ed Amazon ha già lanciato una promozione esclusiva sul Google Pixel 9 Pro! Oggi è disponibile a soli 801 euro con un mega sconto del 27%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, è a tempo limitatissimo!

Google Pixel 9 Pro: tutte le caratteristiche tecniche

Il Google Pixel 9 Pro è uno smartphone di ultimissima generazione che ti stupirà per le sue specifiche tecniche davvero all’avanguardia.

Innanzitutto è dotato del chip Google Tensor G4 rivoluzionario che ti regala performance eccezionali in tutti i settori, così potrai svolgere qualsiasi operazione in modo più efficiente e fluido che mai. Inoltre è dotato di un enorme display Super Actua da 6.3 pollici che offre una visualizzazione perfetta garantendo immagini con tonalità sempre brillanti e dettagli minuziosi.

Un’altra specifica tecnica che fa la differenza è il suo innovativo sistema con tripla fotocamera posteriore con il quale potrai sbizzarrirti a realizzare primi piani ravvicinati, selfie nitidi e colori intensi, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Non è da meno la sua potentissima batteria che ti accompagna per una giornata intera senza alcuna preoccupazione, mentre la modalità di ricarica rapida permette di avere l’efficienza energetica di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.