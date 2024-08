Google Pixel 9: l'attesissimo smartphone top di gamma SCONTATO su Amazon

Il Google Pixel 9 è progettato per offrire il meglio dell’intelligenza artificiale di Google, rendendo tutto più semplice e veloce. Grazie alla sua fotocamera avanzata, puoi scattare foto straordinarie e migliorare ulteriormente gli scatti con funzionalità di editing basate sull’AI.

Il Pixel 9 non è solo potente, ma anche elegante. Con un design ultra liscio, bordi curvi e vetro anteriore e posteriore, è un dispositivo che unisce estetica e funzionalità. Il suo display Actua da 6,3 pollici è più luminoso che mai, garantendo una qualità visiva eccezionale in qualsiasi condizione di luce.

Non si tratta solo di prestazioni immediate: Pixel 9 è costruito per durare nel tempo. Google ha garantito 7 anni di aggiornamenti per il sistema operativo e la sicurezza, assicurando che il dispositivo continuerà a migliorare con nuove funzionalità e maggiore protezione per diversi anni.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale non si limita alle foto. Il Pixel 9 ti aiuta a gestire le tue attività quotidiane più rapidamente, permettendoti di completare la tua lista di cose da fare con facilità e avviare nuovi progetti grazie alla potente AI integrata. Inoltre, grazie al Pixel 9, puoi correggere anche le foto scattate con i tuoi vecchi smartphone, mantenendo sempre al top la qualità delle tue immagini.

Su Amazon, oggi, il Google Pixel 9 viene messo in offerta con sconto del 10% per un costo finale d’acquisto di 899€.