Google Pixel 8: top di gamma SCONTATISSIMO su Amazon

La linea Pixel di Google presenta dei telefoni e degli smartphone di altissima qualità

Offertissima: Google Pixel 8 al 24% di sconto

Il Google Pixel 8 rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica con il suo chip Google Tensor G3, il più potente mai creato per un dispositivo Pixel. Questo chip rende il Pixel 8 incredibilmente veloce ed efficiente, permettendoti di godere di un’esperienza fluida e reattiva. Inoltre, l’intelligenza artificiale di Google ti offre un aiuto personalizzato per tutto il giorno.

Il Pixel 8 vanta un display ad alta risoluzione da 6,2 pollici, che offre colori nitidi e vivaci oltre a dettagli incredibilmente precisi. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz garantisce uno scorrimento fluido e senza interruzioni, migliorando la tua esperienza visiva in ogni situazione, dai video ai giochi.

La batteria adattiva di Pixel può durare oltre 24 ore, ma se attivi il risparmio energetico estremo, può estendere la sua durata fino a 72 ore. La fotocamera del Pixel 8 introduce funzioni innovative come Scatto migliore, che combina foto simili per creare un’unica immagine perfetta in cui tutti i soggetti hanno l’aspetto migliore.

Inoltre, la Gomma magica per audio utilizza l’intelligenza artificiale per ridurre i rumori di fondo indesiderati e mettere in risalto i suoni desiderati. Per gli appassionati di fotografia, le funzionalità Foto notturna e Astrografia uniche di Pixel ti permettono di scattare foto straordinarie in condizioni di scarsa illuminazione, catturando la bellezza delle città illuminate e dei cieli stellati con dettagli sorprendenti.

Su Amazon, oggi, viene applicato un maxi sconto del 24% sul Google Pixel 8

