Google Pixel 8 Pro: è già Black Friday sul top di gamma Android

Il Google Pixel 8 Pro è un dispositivo all’avanguardia, alimentato dal nuovo chip Google Tensor G3, progettato per sfruttare l’intelligenza artificiale di Google e offrire prestazioni straordinarie in ambito fotografico e video, oltre a rendere il telefono incredibilmente veloce ed efficiente. Il suo display da 6,7″ offre un’esperienza visiva immersiva, con una frequenza di aggiornamento che si adatta automaticamente tra 1 e 120 Hz per garantire prestazioni ottimali e reattive.

La batteria adattiva del Pixel 8 Pro può durare più di 24 ore e, con la modalità risparmio energetico estremo, arriva fino a 72 ore. Inoltre, la ricarica è più rapida che mai, assicurando che il dispositivo sia pronto quando necessario.

Dotato di quattro fotocamere professionali, il Pixel 8 Pro offre il miglior zoom mai visto su un dispositivo Pixel. I controlli Pro consentono di scattare immagini alla massima risoluzione e di accedere a impostazioni avanzate per una maggiore personalizzazione. La Gomma Magica per audio utilizza l’intelligenza artificiale per ridurre i rumori di sottofondo come il traffico e il vento, mettendo in risalto i suoni desiderati.

Con la funzione Scatto migliore di Pixel, anche se i soggetti sono con gli occhi chiusi o con lo sguardo altrove, il sistema combina più foto per creare l’immagine perfetta. Inoltre, Migliora video ottimizza automaticamente colori, illuminazione, stabilizzazione e sgranatura, migliorando la qualità complessiva del contenuto.

Su Amazon, oggi, Google Pixel 8 Pro viene messo in mega sconto del 46% per un prezzo totale e finale d’acquisto di 597€.