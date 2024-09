Google Pixel 8 Pro: dopo l'annuncio della serie 9, risparmia 370€ sul top di gamma 2023

Google Pixel 8 Pro, nonostante l’uscita della serie 9, rimane uno smartphone di primissimo ordine e di primissima fascia e oggi, su Amazon, viene scontato del 32% (370€) per un costo totale e finale di 789€.

Ecco Google Pixel 8 Pro in tutto il suo splendore

Il nuovo Google Pixel 8 Pro introduce una serie di innovazioni grazie al chip Google Tensor G3, progettato con l’intelligenza artificiale di Google. Questo chip consente di offrire funzionalità avanzate per foto e video, rendendo il Pixel 8 Pro non solo estremamente veloce ed efficiente, ma anche più intelligente e utile nell’uso quotidiano.

Il dispositivo è dotato di un display immersivo da 6,7 pollici, che garantisce immagini nitide e una frequenza di aggiornamento dinamica che varia tra 1 e 120 Hz, ottimizzando la fluidità delle prestazioni. La batteria adattiva del Pixel 8 Pro può durare oltre 24 ore con un uso normale, e fino a 72 ore con la modalità di risparmio energetico estremo. Inoltre, la ricarica è più veloce rispetto ai modelli precedenti.

In termini di fotografia, il Pixel 8 Pro è equipaggiato con quattro fotocamere di livello professionale, offrendo il miglior zoom mai visto su un Pixel. I controlli Pro permettono di gestire impostazioni avanzate e di catturare immagini alla massima risoluzione.

Tra le novità software, la Gomma magica per audio utilizza l’IA per ridurre i rumori di fondo indesiderati, mentre la funzione Scatto migliore combina più immagini simili in una singola foto in cui tutti i soggetti appaiono perfetti. A breve sarà disponibile anche Migliora video, una funzione che regola automaticamente colori, illuminazione, stabilizzazione e riduzione del rumore per migliorare la qualità dei video.

Su Amazon, oggi, il Google Pixel 8 Pro viene scontato del 32% (370€) per un prezzo totale e finale d’acquisto di 789€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.