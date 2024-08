Google Pixel 8 Pro: CROLLA DI 350€ il prezzo con la nuova Promo Amazon

Il Google Pixel 8 Pro è dotato del nuovo chip Google Tensor G3, progettato per offrire prestazioni all’avanguardia in foto e video grazie all’intelligenza artificiale di Google, rendendo il dispositivo super veloce ed efficiente. Il display da 6,7 pollici offre un’esperienza visiva nitida, con una frequenza di aggiornamento che si adatta intelligentemente tra 1 e 120 Hz per garantire prestazioni reattive in ogni situazione.

La batteria adattiva del Pixel 8 Pro dura oltre 24 ore e, con la modalità di risparmio energetico estremo, può arrivare fino a 72 ore. Inoltre, la ricarica è rapidissima, permettendo una ricarica veloce e comoda.

Equipaggiato con quattro fotocamere di livello professionale, il Pixel 8 Pro offre il miglior zoom mai visto su un Pixel. I controlli Pro permettono di sfruttare impostazioni avanzate per scattare immagini alla massima risoluzione. La Gomma magica per audio utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori indesiderati come il traffico e il vento, mettendo in risalto i suoni desiderati.

Inoltre, la funzione Scatto migliore di Pixel combina più foto simili in un’unica immagine perfetta, garantendo che tutti i soggetti risultino al meglio. La funzione Migliora video, disponibile a breve, ottimizzerà automaticamente colori, illuminazione, stabilizzazione e sgranatura per migliorare la qualità complessiva dei tuoi video.

Su Amazon, oggi, il Google Pixel 8 Pro viene scontato del 30% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 809€. Approfittane ora!