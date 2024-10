Google Pixel 8 oggi è in maxi offerta su Amazon: risparmia il 31%

Il Google Pixel 8 è equipaggiato con il nuovo chip Google Tensor G3, il più potente mai realizzato per la linea Pixel. Questo processore rende lo smartphone estremamente veloce ed efficiente, offrendo prestazioni elevate. Inoltre, l’intelligenza artificiale di Google garantisce assistenza personalizzata durante l’intera giornata, adattandosi alle esigenze dell’utente.

Il dispositivo presenta un display ad alta risoluzione da 6,2 pollici, in grado di riprodurre colori vividi e dettagli definiti. Grazie alla frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz, l’esperienza di scorrimento risulta molto più fluida e piacevole.

Un altro punto di forza del Pixel 8 è la sua batteria adattiva, che può durare oltre 24 ore. Se necessario, attivando il risparmio energetico estremo, l’autonomia può estendersi fino a 72 ore. La ricarica è ora più rapida, permettendo di tornare operativi in poco tempo.

Il Pixel 8 offre anche innovazioni nel campo fotografico. Grazie a Scatto migliore, l’IA combina foto simili in un’unica immagine, in cui tutti appaiono al meglio. La Gomma magica per audio riduce automaticamente i rumori di fondo come il vento o il traffico, enfatizzando i suoni desiderati.

