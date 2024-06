Google Pixel 8: fotocamera eccellente e batteria al top, SCONTATISSIMO OGGI

Il Google Pixel 8 si distingue per la sua potente tecnologia, guidata dal chip Google Tensor G3, il più avanzato mai visto su un Pixel. Questo chip non solo rende il Pixel 8 veloce ed efficiente, ma grazie all’intelligenza artificiale di Google, offre assistenza personalizzata durante l’intera giornata.

Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici del Pixel 8 offre colori nitidi e vivaci, assicurando dettagli minuziosi grazie alla sua frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, che garantisce uno scorrimento incredibilmente fluid. La batteria adattiva del Pixel assicura una durata di oltre 24 ore, estendibile fino a 72 ore con l’attivazione del risparmio energetico estremo, mentre la ricarica è ora molto più veloce rispetto al passato.

La funzione Scatto migliore di Pixel utilizza l’IA per combinare foto simili in una singola immagine dove ogni soggetto appare al meglio, mentre la Gomma magica per audio utilizza l’IA per ridurre i rumori fastidiosi come quelli delle automobili e del vento, enfatizzando i suoni desiderati. Per gli amanti della fotografia, il Pixel 8 offre funzionalità esclusive come Foto notturna e Astrografia, perfette per catturare scatti di città illuminate e cieli stellati.

Infine, la VPN di Google One integrata nel Pixel garantisce la protezione delle attività online indipendentemente dall’app o dal browser web utilizzato, confermando il Pixel 8 come un compagno ideale per la sicurezza e l’esperienza utente avanzata.

