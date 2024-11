Google Pixel 8 è ancora un top di gamma: maxi sconto del 42%

Google Pixel 8 è ancora uno smartphone top di gamma, nonostante l’uscita della serie 9 e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto super del 42% proprio sul Pixel 8 che viene venduto a 462,77€.

Google Pixel 8: ecco la scheda tecnica

Google Pixel 8 è il dispositivo perfetto per chi cerca prestazioni superiori e un’esperienza utente personalizzata. Grazie al nuovo chip Google Tensor G3, il Pixel 8 offre prestazioni eccezionali, combinando velocità, efficienza e intelligenza artificiale per supportarti durante tutta la giornata. L’IA di Google ti aiuta in tempo reale con funzioni avanzate per rendere ogni momento più facile e divertente.

Il display da 6,2 pollici offre una risoluzione ad alta definizione, con colori vividi e dettagli straordinari, perfetto per goderti contenuti multimediali o semplicemente navigare. Inoltre, la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz garantisce uno scorrimento incredibilmente fluido, per un’esperienza visiva senza interruzioni.

La batteria adattiva di Pixel 8 può durare oltre 24 ore, mentre con la modalità risparmio energetico estremo puoi arrivare fino a 72 ore di utilizzo. Inoltre, la ricarica è molto più veloce, permettendoti di tornare in funzione in breve tempo.

Con la funzione Scatto migliore, Pixel 8 cattura il miglior scatto possibile, combinando foto simili in un’unica immagine dove tutti i soggetti appaiono al meglio, anche se hanno gli occhi chiusi o guardano altrove. La Gomma magica per audio utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi e enfatizzare i suoni desiderati. Infine, con Foto notturna e Astrografia, puoi scattare foto mozzafiato di città illuminate o cieli stellati, sfruttando le tecnologie fotografiche esclusive di Pixel.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto super del 42% sul Google Pixel 8 che viene venduto a 462,77€. Approfittane adesso!

