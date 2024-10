Google Pixel 8 è ancora un top di gamma: MAXI SCONTO del 36%

Google Pixel 8, nonostante l’uscita recente della serie 9, è ancora uno smartphone top e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 36% proprio sul Google Pixel 8 che viene venduto a 548,99€.

Google Pixel: analizziamo la scheda tecnica

Il Google Pixel 8 è dotato del nuovo chip Google Tensor G3, il più potente mai creato per un Pixel. Grazie a questo processore, lo smartphone offre prestazioni veloci ed efficienti, supportato dall’intelligenza artificiale di Google per un’esperienza personalizzata e ottimizzata durante tutta la giornata.

Il display da 6,2 pollici ad alta risoluzione regala immagini nitide, con colori vivaci e dettagli precisi. Inoltre, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, lo scorrimento tra pagine e applicazioni risulta incredibilmente fluido, migliorando l’esperienza di utilizzo in ogni situazione.

La batteria adattiva del Pixel 8 garantisce un’autonomia che può superare le 24 ore con un uso normale. In caso di necessità, attivando il risparmio energetico estremo, la durata può estendersi fino a 72 ore. Inoltre, il Pixel 8 si ricarica molto più velocemente rispetto alle versioni precedenti, permettendoti di non restare mai senza energia.

Una delle funzionalità più innovative è lo Scatto migliore di Pixel, che combina più foto simili per creare un’unica immagine perfetta, in cui tutti i soggetti appaiono al meglio, anche se hanno occhi chiusi o lo sguardo distolto. La nuova Gomma magica per audio sfrutta l’intelligenza artificiale per ridurre i rumori indesiderati, come auto o vento, mettendo in risalto i suoni che desideri. Con le funzionalità Foto notturna e Astrografia, potrai catturare immagini incredibili.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 36% sul Google Pixel 8 che viene venduto a 548,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.