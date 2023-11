Google Pixel 8 a SOLI 673,70€ è un vero AFFARE: acquistalo con il codice sconto

Cerchi un telefono che ti offra l’ultima tecnologia a un prezzo accessibile? La tua ricerca termina qui con il Google Pixel 8 5G. Attualmente su eBay, questo smartphone di punta è disponibile a soli 673,70€, grazie al codice sconto NOVEDAYS che ti permette di risparmiare ulteriori 75€ sul prezzo già ridotto. Ma affrettati, i pezzi sono limitati!

Google Pixel 8 in super sconto eBay: solo 673,70€ usando il codice sconto NOVEDAYS

Il Google Pixel 8 5G non è solo un gioiello di tecnologia, ma anche un capolavoro di design. Con il suo colore Nero Obsidian, si adatta perfettamente a uno stile moderno e sofisticato. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6.2 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo una visione chiara e fluida, ideale per i tuoi film preferiti o per sessioni di gaming prolungate.

Sotto al cofano, il Pixel 8 è alimentato da un hardware robusto. Con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, offre prestazioni elevate e spazio di archiviazione abbondante per tutte le tue app e i tuoi file. La velocità e l’efficienza del dispositivo sono ulteriormente potenziate dalla connettività 5G, che ti assicura una navigazione veloce e senza intoppi.

La fotocamera del Pixel 8 è uno dei suoi punti di forza. Con un sensore principale da 50MP, cattura immagini nitide e dettagliate, mentre le varie funzionalità software integrate, come il celebre Night Sight, ti permettono di scattare foto eccezionali anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, grazie all’integrazione nativa con Google Assistant e l’ecosistema Google, avrai a disposizione un’esperienza utente fluida e personalizzata.

Questa offerta su eBay per il Google Pixel 8 5G è una delle migliori attualmente disponibili sul mercato. Con un risparmio di 75€ utilizzando il codice NOVEDAYS, oltre al prezzo già competitivo, è un’affare che non puoi lasciarti sfuggire. Ricorda che i pezzi sono limitati, quindi non perdere tempo!

Visita subito la pagina di eBay e approfitta di questa offerta imperdibile. Il Google Pixel 8 5G a soli 673,70€ è un’opportunità che non capita tutti i giorni. Eleva la tua esperienza mobile e goditi la tecnologia di domani, oggi. Acquista ora e unisciti alla rivoluzione tecnologica!

