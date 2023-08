Google Pixel 7: 100€ IN MENO per un prezzo incredibile SOLO OGGI

Tutti prima o poi dobbiamo cambiare smartphone, ed eccone uno eccellente che oggi costa 100€ in meno! Non cercare oltre! Il Google Pixel 7 è attualmente in offerta su Amazon a soli 549,00€, con uno sconto del 15% sul prezzo originale. Una vera e propria occasione da non perdere!

Google Pixel 7 è davvero straordinario: con questo prezzo poi, è imperdibile

Processore Google Tensor G2 : rende il Pixel 7 più veloce, più efficiente e più sicuro, garantendo foto e video di una qualità mai vista prima sui Pixel.

: rende il Pixel 7 più veloce, più efficiente e più sicuro, garantendo foto e video di una qualità mai vista prima sui Pixel. Batteria adattiva : può durare oltre 24 ore e, attivando il risparmio energetico estremo, può arrivare fino a 72 ore .

: può durare oltre e, attivando il risparmio energetico estremo, può arrivare fino a . Fotocamera : realizza foto incredibilmente realistiche grazie a Real Tone e video di forte impatto con Cinematic Blur.

: realizza foto incredibilmente realistiche grazie a Real Tone e video di forte impatto con Cinematic Blur. Aggiornamenti costanti: Google offre nuove funzionalità con ogni aggiornamento, rendendo il telefono sempre nuovo e aggiornato.

Traduzione dal vivo : comprendi conversazioni in 48 lingue diverse , traduci menù con la fotocamera o messaggi in tempo reale.

: comprendi conversazioni in , traduci menù con la fotocamera o messaggi in tempo reale. Display nitido : veloce e reattivo, ideale per giocare, scorrere le pagine e cambiare app.

: veloce e reattivo, ideale per giocare, scorrere le pagine e cambiare app. Sicurezza: dotato del chip di sicurezza Titan M2 e della VPN di Google One integrata per proteggere le tue attività online.

Il Google Pixel 7 non è solo un altro smartphone sul mercato. È una combinazione di design elegante, prestazioni potenti e funzionalità innovative, il tutto a un prezzo scontato. Se stai considerando di aggiornare il tuo vecchio telefono o semplicemente desideri provare qualcosa di nuovo e avanzato, questa è l’occasione giusta.

Approfitta dell’offerta su Amazon e assicurati il tuo Google Pixel 7 oggi stesso! Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.