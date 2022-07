Debutterà sul mercato ufficialmente il 28 luglio, ma oggi il Google Pixel 6a – in un bundle che include anche gli auricolari wireless Pixel Buds – è pre-ordinabile con uno sconto di 99 euro. Il prezzo finale passa dunque da 558 euro a 459 euro: un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

Vista la fascia di prezzo occupata, in tanti considerano il Pixel 6a come la risposta di Google all’ultimo iPhone SE di Apple. In realtà, per chiunque non sia legato all’ecosistema dell’azienda di Cupertino, questo Pixel sembra avere un qualcosa in più.

Il look è totalmente ripreso da quello del fratello maggiore, con una banda nera sporgente sul retro che ospita una grandangolare da 12MP e una ultra-grandangolare da 12MP. A proposito del comparto fotografico, Google ha lanciato la modalità Viso Nitido, che esalta le diverse carnagioni grazie al Real Tone.

Per quanto riguarda la parte frontale, il Pixel 6a è munito di un bellissimo display da 6,1 pollici OLED FHD+ con rivestimento Corning Gorilla Glass 3 e frequenza di aggiornamento fino a 60Hz. Nel piccolo foro trova spazio la fotocamera frontale da 8MP.

Sotto la scocca batte il processore Google Tensor, che rende lo smartphone ultra intelligente, sicuro, potente e reattivo. Infine, il chip è ben supportato da 6GB di RAM LPDRR5 e 128GB di archiviazione.

I Pixel Buds sono invece gli auricolari perfetti per il device di Google. Hanno altoparlanti con driver da 11mm personalizzati ed equalizzazione del volume. Supportano inoltre la cancellazione attiva del rumore, che elimina i suoni provenienti dall’esterno e rende la musica più avvolgente silenziando i rumori ambientali.

Gli auricolari sono disponibili in due diversi colori: Bianco e Verde Oliva.