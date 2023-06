Google Nest Hub: RIBASSO ASSURDO del 60% su eBay, solo 39€!

Se sei alla ricerca di un assistente virtuale versatile e intelligente per la tua casa, non puoi lasciarti scappare l’opportunità di acquistare lo smart speaker Google Nest Hub. Questo straordinario dispositivo, che unisce le funzioni di un altoparlante di alta qualità e un display touchscreen interattivo, è attualmente in vendita su eBay a un prezzo eccezionale di soli 39,90€, grazie a uno sconto imperdibile del 60%. Non perdere l’occasione di portare la tecnologia smart nella tua casa a un prezzo così conveniente.

Lo smart speaker Google Nest Hub è dotato di un display touchscreen da 7 pollici, che ti consente di controllare facilmente la tua casa, riprodurre musica, guardare video e molto altro ancora. Grazie all’integrazione con l’assistente vocale Google Assistant, potrai porre domande, ottenere informazioni, gestire il tuo calendario e controllare i tuoi dispositivi smart compatibili con un semplice comando vocale. La qualità del suono è sorprendente, grazie all’altoparlante integrato con tecnologia Google. Potrai goderti la tua musica preferita con una riproduzione chiara e potente, rendendo ogni momento un’esperienza audio coinvolgente. Inoltre, grazie alla connettività Wi-Fi, potrai accedere a servizi di streaming come Spotify, YouTube Music e molto altro ancora, per avere sempre la colonna sonora perfetta per la tua giornata.

Lo smart speaker Google Nest Hub ti aiuta anche a organizzare la tua vita quotidiana. Puoi impostare promemoria, creare liste della spesa, controllare il meteo, visualizzare le tue foto e molto altro ancora. Inoltre, grazie alla compatibilità con i dispositivi smart home, puoi controllare luci, termostati e telecamere di sicurezza con facilità, creando un’esperienza domestica connessa e intelligente.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere uno smart speaker versatile e intelligente nella tua casa. Acquista lo smart speaker Google Nest Hub su eBay a soli 39,90€ con uno sconto del 60%. Goditi le funzionalità avanzate di Google Assistant, un suono di alta qualità e un display touchscreen interattivo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.