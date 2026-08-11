Google Maps, ogni mappa ha un colore diverso: come distinguerle per non confondersi

Google Maps parla anche con i colori. Verde, giallo, arancione, rosso, blu, azzurro, grigio: ogni tinta dice qualcosa su traffico, percorsi, strade e tempi di viaggio. Il problema è che non sempre quei segnali vengono letti nel modo giusto. Una linea rossa non è come una arancione, il blu non indica il traffico e il grigio, spesso, non significa affatto “strada libera”. Ecco come distinguere le mappe per non confondersi.

Il codice colori del traffico: verde, giallo, arancione e rosso

Il sistema più semplice da leggere su Google Maps è quello del traffico in tempo reale. La strada segnata in verde indica una circolazione regolare: le auto scorrono, non ci sono rallentamenti importanti e l’app non prevede ritardi significativi su quel tratto. È il colore che chi guida spera sempre di vedere, soprattutto su tangenziali, provinciali o grandi viali cittadini fuori dagli orari più affollati.

Il giallo e l’arancione raccontano invece una situazione a metà. Si procede, ma più lentamente del solito. Il giallo segnala un rallentamento leggero; l’arancione indica traffico più intenso, con possibili code a tratti. In pratica: si va avanti, ma bisogna mettere in conto qualche minuto in più. Sono colori tipici degli ingressi in città, delle uscite autostradali piene o delle strade commerciali nel tardo pomeriggio.

Il rosso è il segnale più chiaro: c’è congestione. I tempi si allungano e il traffico può diventare a singhiozzo. Anche la tonalità conta: un rosso più scuro indica una situazione peggiore, fino a tratti quasi fermi. Le cause possono essere diverse: incidenti, cantieri, code da rientro, chiusure o restringimenti temporanei. Quando disponibili, Google mostra anche le icone dedicate, ma non sempre il motivo del rallentamento appare con lo stesso livello di dettaglio.

Quando le strade appaiono grigie: dati assenti, livelli mappa e tipi di percorso

Se una strada su Google Maps appare in grigio, non vuol dire per forza che sia libera. Spesso succede perché il livello Traffico non è attivo. In altri casi, invece, mancano dati sufficienti per stimare quante auto ci siano davvero su quel tratto. Capita più facilmente in zone rurali, su strade secondarie poco battute o in Paesi dove la copertura dei dati è meno precisa.

Il grigio serve anche a distinguere i diversi tipi di strada. Le strade locali e le vie secondarie compaiono di solito con una tonalità più chiara. Arterie principali, superstrade e autostrade possono invece apparire in un grigio più marcato quando non è attiva la visualizzazione del traffico. Le gallerie possono essere indicate con linee o tratteggi diagonali, per far capire che il percorso passa sotto la superficie. Le ferrovie sono mostrate con linee sottili e piccoli tratti perpendicolari, una grafica che ricorda i binari. Dettagli minimi, ma utili quando si guarda una zona che non si conosce.

Blu scuro e azzurro: così Google Maps separa percorso scelto e alternative

Il blu non è un colore del traffico. Vale la pena dirlo subito, perché è uno degli equivoci più frequenti. La linea blu scuro indica il percorso selezionato: quello che Google Maps propone come principale o che l’utente ha scelto dopo aver inserito partenza e destinazione. È la strada da seguire, con svolte evidenziate e indicazioni vocali.

Le linee in azzurro, o comunque in blu più chiaro, mostrano invece i percorsi alternativi. Possono essere più lunghi, più brevi in chilometri ma meno convenienti nei tempi, oppure utili per evitare un tratto congestionato. Google Maps li propone quando ha abbastanza elementi per confrontare tempi stimati, limiti stradali, traffico e deviazioni possibili.

Per esempio: se il tragitto principale passa da una tangenziale segnata in rosso per un incidente, l’app può suggerire in azzurro una strada urbana parallela, magari più tortuosa ma più rapida in quel momento.

Questa distinzione resta valida anche con il traffico attivo. Il percorso principale continua a essere blu, anche se al suo interno ci sono tratti verdi, arancioni o rossi. Per questo conviene guardare insieme colore del percorso e colore del traffico, senza confonderli.

Come attivare il livello traffico e leggere rallentamenti, cantieri e incidenti

Per vedere i colori del traffico su Google Maps, bisogna attivare il livello dedicato. Nell’app basta toccare l’icona dei Livelli, di solito rappresentata da due rombi sovrapposti, e selezionare Traffico. Da quel momento la mappa mostra, dove i dati sono disponibili, le condizioni della circolazione con verde, giallo, arancione e rosso. Su desktop il meccanismo è simile: si apre il pannello dei livelli e si abilita la visualizzazione del traffico.

La lettura, però, richiede un minimo di attenzione. Un tratto rosso può dipendere da un cantiere, da un incidente appena segnalato, da un restringimento di carreggiata o semplicemente dall’ora di punta. Secondo la documentazione di Google, le stime si basano su dati aggregati e anonimi, informazioni storiche e aggiornamenti disponibili lungo il percorso. Non sono una fotografia perfetta di ogni corsia, secondo per secondo. Una pattuglia ferma, un autobus in avaria o un temporale improvviso possono cambiare tutto in pochi minuti.

Per orientarsi meglio conviene controllare l’orario stimato di arrivo, le icone presenti sulla mappa e le alternative proposte. Se una strada è rosso scuro solo per pochi isolati, il ritardo può essere limitato. Se invece il colore prosegue per chilometri, soprattutto su autostrade o raccordi, una deviazione può avere senso. Senza automatismi: Google Maps aiuta a leggere la strada, ma l’ultima scelta resta a chi guida.