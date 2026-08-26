Google Maps o Waze? Ecco quale app ti fa davvero risparmiare tempo e carburante

Google Maps o Waze? Per chi guida ogni giorno, la differenza non riguarda più soltanto grafica e abitudini.

Le due app condividono molte funzioni, ma continuano ad avere priorità diverse: una ragiona di più sul viaggio nel suo complesso, l’altra vive soprattutto di ciò che accade sulla strada minuto per minuto. Se l’obiettivo è arrivare prima e consumare meno, quindi, scegliere bene può fare una differenza concreta.

Traffico e segnalazioni: dove Waze resta fortissima

Google Maps e Waze appartengono entrambe a Google e oggi mostrano traffico, incidenti, rallentamenti e diversi tipi di segnalazioni lungo il percorso. Waze resta però costruita attorno alla community: gli automobilisti possono indicare traffico intenso, incidenti, pericoli, veicoli fermi e, dove consentito, presenza della polizia o autovelox. Queste informazioni possono influenzare rapidamente il calcolo dell’itinerario e diventano particolarmente utili nei tragitti urbani e nelle ore di punta.

Google Maps ha recuperato molto terreno sul fronte degli avvisi, ma conserva un’impostazione più ampia. Oltre alla guida in auto integra trasporto pubblico, percorsi a piedi e in bici, attività commerciali, recensioni e Street View. Un vantaggio concreto nei viaggi è la possibilità di scaricare aree della mappa e utilizzarle offline. In assenza di connessione, però, funzioni come il traffico in tempo reale non possono essere aggiornate.

Carburante: qui Google Maps ha una funzione specifica

Sul risparmio di carburante c’è una differenza più netta. Google Maps dispone dei percorsi a basso consumo, che tengono conto non soltanto del traffico ma anche di pendenze, tipo di strada e motorizzazione selezionata. Nelle impostazioni si può indicare se l’auto è benzina, diesel, ibrida o elettrica. Quando esistono più alternative, Maps può evidenziare quella stimata come più efficiente e confrontarla con il percorso più rapido.

Questo non significa che Waze faccia consumare di più. Evitare una coda improvvisa o un incidente può ridurre tempo trascorso al minimo e carburante sprecato. Il suo vantaggio è soprattutto la rapidità con cui riceve segnalazioni dalla community e ricalcola il tragitto quando le condizioni cambiano. Il punto è che una deviazione più veloce non coincide necessariamente con quella più efficiente: salite, stop continui e strade urbane possono cambiare il consumo reale.

Anche sulle auto elettriche il divario si è ridotto. Waze permette di attivare un profilo EV, scegliere connettori e reti preferite e visualizzare stazioni di ricarica compatibili lungo il viaggio. Google Maps offre a sua volta la ricerca delle colonnine e, sulle vetture con Google integrato, può mostrare la batteria stimata all’arrivo e inserire automaticamente soste di ricarica quando necessarie. Non è quindi più corretto considerare Maps l’unica scelta utile per un’elettrica.

Quale scegliere davvero per tempo e consumi

Alla fine, la risposta dipende dalla priorità. Se si vuole reagire il più rapidamente possibile a code, incidenti e ostacoli segnalati dagli altri automobilisti, Waze conserva un vantaggio molto riconoscibile. Se invece si cerca una sola app capace di combinare traffico, viaggi, mappe offline e soprattutto percorsi progettati anche per ridurre consumo di carburante o energia, Google Maps offre oggi lo strumento più completo.

La soluzione migliore può essere anche usarle entrambe: Maps prima di partire per confrontare percorsi e consumi, Waze durante i tragitti più congestionati per intercettare rapidamente gli imprevisti. Nessuna app può garantire da sola un risparmio preciso, perché stile di guida, traffico e automobile incidono moltissimo. Ma scegliere il percorso giusto prima di muoversi resta uno dei modi più semplici per evitare minuti e carburante sprecati.