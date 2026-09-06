Google Maps ci regala una delle funzioni più attese degli ultimi 10 anni

Google Maps nasconde da tempo una funzione capace di rendere molto più semplice organizzare viaggi, appuntamenti e luoghi da ricordare senza usare altre app.

È già disponibile nell’app mobile e permette di raccogliere indirizzi, note e tappe in uno spazio ordinato, evitando di disperdere tutto tra chat, screenshot e appunti. Una possibilità particolarmente comoda per chi si sposta spesso e vuole avere sempre sotto mano ciò che serve.

Liste dalla scheda Tu: nome, descrizione, emoji e luoghi salvati

Creare un elenco personalizzato su Google Maps è semplice. Si apre l’app, si entra nella scheda Tu, in basso sullo schermo, e si tocca Nuovo elenco. A quel punto si può dare un nome alla lista, aggiungere una breve descrizione e scegliere anche un’emoji. Un dettaglio piccolo, ma comodo quando sulla mappa compaiono più raccolte insieme.

Una tazza per le caffetterie da provare, una forchetta per i ristoranti, un simbolo legato al lavoro per gli indirizzi degli incontri in agenda. Il meccanismo è immediato: si cerca un posto, lo si salva nella lista giusta e poi lo si ritrova insieme agli altri punti segnati. Senza copiare e incollare indirizzi ogni volta. Senza andare a cercare un messaggio finito chissà dove in una conversazione WhatsApp. Per una vacanza a Roma, ad esempio, si possono raccogliere hotel, musei, trattorie e negozi in un unico spazio, tutti visibili sulla mappa con i rispettivi segnaposto.

Note e ordine personalizzato: i segnaposto diventano un itinerario

La parte più interessante degli elenchi di Google Maps arriva con le note e con la possibilità di cambiare l’ordine dei luoghi salvati. Non è solo un archivio di indirizzi. Diventa quasi un’agenda visiva. Sotto un ristorante si può scrivere “prenotato alle 20.30”, vicino a un museo “chiude alle 18”, accanto a un ufficio “ingresso da via laterale”.

Dettagli piccoli, certo. Ma in una giornata piena evitano perdite di tempo e confusione. Anche l’ordine si può sistemare in base a quello che succede: se piove, il parco scende più in basso; se una riunione finisce prima, una visita vicina può diventare la tappa successiva.

“Lo uso per non ricostruire ogni volta il giro dalla cronologia”, ha raccontato più di un utente nelle discussioni online dedicate all’app. Ed è qui che Google Maps cambia passo: non è più soltanto un navigatore, ma uno strumento per decidere dove andare prima, cosa lasciare dopo e cosa tenere come alternativa.

Elenchi condivisi e riutilizzati: meno chat, documenti e indirizzi sparsi

Gli elenchi personalizzati diventano ancora più utili quando si condividono con altre persone. In un viaggio di gruppo, tutti possono vedere gli stessi luoghi salvati, leggere le note e orientarsi senza dover chiedere ogni volta: “Mi rimandi l’indirizzo?”. Vale per un weekend tra amici, ma anche per una trasferta di lavoro con più sedi, hotel, ristoranti e punti di appoggio.

Poi c’è il riuso, spesso sottovalutato. Chi torna spesso nella stessa città può tenere una lista con ristoranti affidabili, hotel già provati, parcheggi comodi e indirizzi utili, pronta per la volta successiva. Si apre l’app e c’è già tutto. Senza ripartire da zero.

In mezzo a tante funzioni molto pubblicizzate, questa resta una delle più silenziose. Ma anche una delle più vicine alla vita di tutti i giorni: meno documenti condivisi, meno messaggi da recuperare, più ordine dentro una mappa che molti usano ogni giorno senza conoscerla fino in fondo.