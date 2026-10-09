Google lancia uno strumento gratuito che ti permette di scoprire se quel contenuto è generato con AI

La novità, annunciata dall’azienda e riportata da TechCrunch, arriva dopo una fase di prova riservata a giornalisti, operatori dei media e ricercatori. E arriva in un momento in cui i contenuti sintetici circolano sempre di più online, rendendo più urgente per redazioni, piattaforme e utenti capire che cosa sia stato creato da un modello e che cosa no.

Con il nuovo sito, Google SynthID esce dalla fase controllata e diventa accessibile a chiunque voglia controllare un file sospetto: una foto arrivata in chat, un video comparso sui social, una traccia audio rilanciata senza spiegazioni. Lo strumento era stato mostrato in anteprima al precedente Google I/O a un gruppo selezionato di giornalisti, professionisti dell’informazione e ricercatori, chiamati a provarlo in casi concreti. Per le redazioni è un passaggio importante.

Nella verifica di tutti i giorni, prima di pubblicare un’immagine o un filmato trovato online, un controllo in più può evitare errori. Non sostituisce il lavoro giornalistico, ma può aiutare. Google presenta SynthID come uno strumento contro la disinformazione generata o rilanciata dall’AI, non come una bacchetta magica. Il punto è questo: il sito può dire se trova un watermark compatibile, ma non può ricostruire da solo la storia di un contenuto.

Immagini, video e audio: come funziona la verifica

Il portale di verifica dei contenuti AI accetta molti formati. Per le immagini supporta JPG, JPEG, PNG, BMP, WEBP, AVIF, HEIC, HEIF, TIFF, TIF e GIF; per i video MP4, MOV e WEBM; per l’audio WAV, MP3, OGG, FLAC, AAC e M4A. L’utente carica il file, il sistema lo analizza e restituisce un’indicazione sulla presenza di un watermark SynthID, inserito quando il contenuto viene generato.

Un analista verifica l’autenticità di immagini, video e audio su una postazione di lavoro, tema al centro del lancio pubblico di SynthID.

Il meccanismo è quello di una filigrana digitale invisibile: non un logo, non una scritta sull’immagine, ma un segnale nascosto nel file e pensato per resistere, entro certi limiti, a modifiche e compressioni. SynthID, presentato da Google nel 2023, lavora proprio così: marca i contenuti creati dai modelli compatibili e poi permette di cercare quella traccia. Per chi lo usa, il passaggio è semplice. Dietro, però, il risultato dipende dalla qualità del file, dalle modifiche subite e dal modello che lo ha prodotto.

Da Gemini a Chrome: l’ecosistema SynthID passa anche da Nano Banana, Veo e Lyria

Google ha portato SynthID dentro diversi prodotti e modelli del proprio ecosistema. Secondo l’azienda, i modelli Nano Banana, Veo e Lyria, insieme a strumenti con funzioni generative come Gemini, Flow, ProducerAI e Vids, applicano il watermark ai contenuti prodotti. In sostanza, quando un’immagine, un video o un audio nasce da questi sistemi, il file dovrebbe contenere una marcatura leggibile dal verificatore. La società ha inserito la verifica SynthID anche nell’app Gemini e in Google Chrome.

Il segnale è chiaro: non limitare il controllo a un sito a parte, ma portarlo negli strumenti usati ogni giorno. Google sostiene che oggi vengano effettuate circa un milione di richieste di verifica al giorno. È un numero significativo, anche se non dice quanti contenuti risultino davvero generati dall’AI e quanti, invece, non mostrino alcuna marcatura. Intanto si muovono anche altri soggetti: OpenAI, Nvidia e Kakao supportano SynthID, mentre Apple sarebbe vicina ad aggiungere il proprio supporto. OpenAI, va ricordato, mantiene anche un proprio sito per il controllo dei contenuti.

Watermark AI, i limiti restano: il confronto con Microsoft, Meta e OpenAI

Il punto più delicato resta l’affidabilità. Gli strumenti di watermarking AI non sono infallibili e, come segnala TechCrunch, possono non riconoscere contenuti creati perfino da modelli legati agli stessi produttori. Un file ricompresso più volte, tagliato, modificato o convertito può perdere una parte delle informazioni utili alla verifica. C’è poi un altro limite: se un contenuto è stato generato da un modello che non applica SynthID, il sito di Google non può trovare una marcatura che non c’è.

Nel frattempo il settore procede senza una linea unica. Microsoft e Meta hanno sviluppato propri standard per marcare e verificare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale, mentre OpenAI affianca il supporto a SynthID a strumenti di controllo interni. Questa frammentazione rende più complicato il lavoro di utenti e verificatori, perché un solo strumento difficilmente copre tutto. Per questo, nelle redazioni e sulle piattaforme, la verifica tecnica resta solo un pezzo del lavoro: servono confronto tra le fonti, analisi del contesto e controllo dei metadati quando disponibili. SynthID aggiunge un passaggio utile. Ma, da solo, non chiude la partita.