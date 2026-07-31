Google finalmente ti permette di disattivare quell'opzione fastidiosa

Una piccola scelta in più per chi vuole sfogliare immagini, documenti e ricordi senza animazioni che attirano l’occhio.

La novità è un interruttore, si chiama “Show shimmer”, ed è comparso nelle impostazioni di Google Foto con la versione 7.85 dell’app. Serve a spegnere quella leggera scia luminosa che passa su alcune immagini nella galleria. Un effetto che Google aveva pensato per rendere l’interfaccia più viva e per accompagnare alcune funzioni creative, come la creazione di sticker.

La differenza, stavolta, sta nella scelta. Finora l’effetto shimmer c’era e basta, senza un comando dedicato. Chi preferiva una libreria fotografica più ferma, pulita, senza movimenti continui, non poteva farci molto. Ora l’opzione resta attiva di base, ma si può disattivare a mano. È una modifica piccola, certo. Ma nell’uso di tutti i giorni pesa, soprattutto per chi apre Google Foto più volte al giorno per cercare uno scatto, recuperare un documento o scorrere vecchi album.

Perché l’animazione shimmer divide gli utenti di Google Foto

L’animazione shimmer era nata per dare più movimento alla galleria, quasi a suggerire che una foto potesse diventare qualcosa di diverso: un’immagine da modificare, ritagliare, trasformare con gli strumenti creativi dell’app. Con il tempo, però, quella presenza continua ha diviso gli utenti. Per alcuni era solo un dettaglio piacevole. Per altri, invece, un elemento invadente, soprattutto durante ricerche lunghe tra migliaia di immagini.

Uno smartphone mostra una galleria fotografica con un toggle disattivato, richiamando il nuovo controllo dello shimmer in Google Foto.

Il punto è lo stesso che riguarda molte app di oggi: non tutti vogliono schermate animate, segnali visivi continui, piccoli richiami che catturano l’attenzione. C’è chi cerca solo una galleria statica, ordinata, facile da leggere. “Più che aiutare, distraeva”, hanno scritto diversi commentatori nei forum dedicati ad Android, dove la richiesta di un controllo specifico girava già da settimane. Android Authority aveva segnalato il mese scorso che Google stava lavorando proprio a questa impostazione. L’arrivo del toggle, quindi, era atteso.

Come disattivare l’effetto shimmer su Android, passo dopo passo

Per disattivare l’effetto shimmer bisogna aprire Google Foto sul proprio smartphone Android e toccare l’icona del profilo, in alto a destra. Da lì si entra nelle Impostazioni di Foto, poi in Preferenze. A quel punto va selezionata la voce Visualizzazione Foto e bisogna spegnere l’interruttore accanto a “Show shimmer”.

La procedura richiede pochi secondi, ma non tutti potrebbero vedere subito l’opzione. Secondo quanto riportato da Android Authority, il controllo è stato individuato dopo l’aggiornamento a Google Foto 7.85 su un OPPO Find X9 Pro. Se la voce non compare, la spiegazione più probabile è semplice: l’app non è ancora aggiornata oppure il rilascio non è arrivato sul proprio account. Come spesso accade con i servizi Google, la distribuzione può procedere a scaglioni. Prima alcuni dispositivi, poi gli altri. Nulla di anomalo, almeno per ora.

Disponibilità con Google Foto 7.85 e le altre novità AI in arrivo

Il nuovo comando per lo shimmer arriva insieme a un’altra modifica legata agli strumenti di intelligenza artificiale presenti in Google Foto. Google ha introdotto una scorciatoia per acquisire più rapidamente immagini da usare nelle modifiche basate su AI. L’idea è ridurre i passaggi tra scatto, selezione e intervento creativo. In sostanza, l’app prova ad accorciare la strada tra fotocamera e strumenti di editing.

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su un calendario completo di rilascio per tutti gli utenti Android, né dettagli certi sull’arrivo della stessa impostazione su iOS. Il dato verificabile è che la funzione è legata alla versione 7.85 di Google Foto. Il primo controllo da fare, quindi, resta quello sull’aggiornamento disponibile tramite Play Store. Per Google è un intervento minore, ma il messaggio è chiaro: meno grafica imposta, più libertà di scelta. E per chi usa l’app come archivio personale, spesso enorme e poco ordinato, anche un semplice interruttore può fare la differenza.