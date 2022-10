Il mondo oggi è “smart”, nel senso che sono davvero tantissimi i prodotti di natura tecnologica che, anno dopo anno, vengono aggiornati con funzionalità intelligenti volte a semplificare la nostra vita. Tra questi ci sono anche quei gadget che rendono smart i televisori con qualche anno in più sulle spalle ma comunque, nel complesso, in grado di svolgere ancora egregiamente il proprio compito. Il mercato propone diverse soluzioni e a spiccare è senza dubbio il Google Chromecast, da collegare via HDMI e che spalanca le porte allo streaming e alla trasmissione diretta dei contenuti dallo smartphone (anche tablet) al televisore. Oggi lo puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 22,99 euro approfittando dell’ottimo sconto del 41%.

Con Google Chromecast è tutto in un solo posto. Guarda film, programmi, dirette TV, YouTube e foto in streaming sul televisore da tutti i dispositivi della famiglia. Trasmetti in streaming dal tuo telefono, basta davvero un attimo: collega il Chromecast alla presa di corrente (tutto il necessario è incluso nella confezione) e alla porta HDMI del televisore per trasmettere in streaming i tuoi contenuti preferiti direttamente dal telefono con un tocco. Guarda le serie, ascolta le playlist e altro ancora. E durante lo streaming, puoi continuare a utilizzare il telefono come fai di solito.

Il Chromecast è un alleato di praticamente tutte le tipologie di contenuti: programmi TV, film, video, brani, giochi, sport e altro ancora da oltre 2000 app come YouTube, Netflix, Disney+, DAZN e NOW e, ovviamente, Prime Video. È bene però precisare che per queste piattaforma è richiesto un abbonamento da sottoscrivere a parte. Non sei abbonato a Prime Video? Puoi farlo direttamente da qui.

All’interno della confezione trovi il Google Chromecast, il cavo d’alimentazione e l’alimentatore. Per la prima installazione, devi utilizzare l’applicazione gratuita Google Home (App Store). La procedura è guidata ed è semplicissima.

Per approfittare della promozione non devi fare altro che aggiungere l’articolo al carrello. Lo sconto del 41% viene applicato in automatico da Amazon.

