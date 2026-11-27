È il passaggio finale verso un’unica app per videocamere, campanelli, termostati e servizi legati all’ecosistema Nest. La società ha avvisato gli utenti con largo anticipo. Nella maggior parte dei casi non servirà comprare nuovi dispositivi, ma bisognerà arrivare preparati: il punto vero è la migrazione dei dati, degli account e delle impostazioni.

La prima data da cerchiare è il 25 gennaio 2027. Da quel giorno Google ritirerà l’app Nest e la gestione della casa smart passerà nell’app Google Home. Gli utenti dovranno quindi controllare da lì videocamere Nest, termostati, campanelli e gli altri dispositivi compatibili. Molte funzioni già note sono state portate nella nuova app, ma il cambio resta comunque concreto: cambia il punto da cui si controlla tutto.

C’è anche una seconda scadenza, più avanti ma da non dimenticare: il 2 agosto 2027 finirà l’accesso a Google Assistant sugli speaker e sui display smart coinvolti nel passaggio. Al suo posto, secondo quanto indicato da Google, arriverà Gemini for Home, quando sarà disponibile per il proprio account. L’aggiornamento passerà dall’app Google Home, tra profilo, impostazioni della casa e banner dedicato alla configurazione di Gemini. Un passaggio tecnico, certo, ma con effetti sulle abitudini di tutti i giorni: comandi vocali, routine e gestione delle stanze.

Account Nest legacy: la migrazione a Google va fatta entro marzo 2027

Il punto più delicato riguarda chi usa ancora un account Nest legacy, cioè un account creato prima dell’integrazione più stretta con Google. In questo caso non si tratta di una scelta. La migrazione dovrà essere completata entro il 25 marzo 2027. Dopo quella data, Google inizierà a eliminare gli account non migrati e i relativi dati associati. Non è quindi un semplice cambio di password o di schermata di accesso.

Dispositivi per la casa smart e app di controllo su smartphone, in vista del passaggio dalla gestione Nest a Google Home.

Per capire se il proprio account rientra in questa categoria, bisogna aprire l’app Nest, andare nelle impostazioni e cercare la voce “Migrate to a Google Account”. Se compare, vuol dire che l’account non è ancora collegato a un profilo Google. A quel punto si potrà scegliere l’account da usare, completare il collegamento e preparare il trasferimento verso Google Home. Chi ha più case, dispositivi condivisi o configurazioni familiari dovrebbe muoversi con anticipo: basta un’impostazione dimenticata per ritrovarsi con qualche problema nel momento meno comodo.

Video salvati e cronologia: cosa passa da solo e cosa bisogna scaricare

Google spiega che molte impostazioni passeranno automaticamente dall’app Nest a Google Home. Per i dispositivi compatibili si parla, tra le altre cose, di preferenze per le notifiche, zone di attività, programmazioni e parte della cronologia più recente delle videocamere Nest. Ma non tutto seguirà lo stesso percorso. Ed è qui che conviene fare attenzione.

I video clip salvati manualmente nell’app Nest non verranno trasferiti automaticamente nella nuova app. Chi vuole conservarli dovrà scaricarli prima del 25 gennaio 2027 dal sito home.nest.com, accedendo via browser. La differenza è importante: una cosa è la cronologia recente gestita dal servizio, un’altra sono i filmati salvati negli anni dall’utente, magari legati a consegne, incidenti in casa o segnalazioni alla polizia. Alcune funzioni, inoltre, non risultano ancora disponibili in Google Home con le stesse modalità dell’app Nest: tra queste le notifiche email per le videocamere, la creazione di timelapse e il cambio della rete Wi-Fi di una camera senza reset completo. Google potrebbe aggiornare l’app nei prossimi mesi, ma per ora questi limiti vanno messi in conto.

Da Nest Aware a Google Home Premium: cosa cambia per abbonamenti, videocamere e dispositivi

Per gli abbonamenti, Google ha comunicato che gli utenti con Nest Aware di prima generazione saranno trasferiti automaticamente a Google Home Premium Advanced dal 25 gennaio 2027, senza costi aggiuntivi al momento del passaggio. Questo dovrebbe evitare interruzioni immediate nella copertura video delle videocamere Nest. Resta però consigliabile controllare condizioni, funzioni incluse e dettagli del proprio piano una volta completata la migrazione.

Il passaggio, comunque, è già iniziato. Alcuni termostati Nest, videocamere e campanelli meno recenti possono già essere spostati manualmente in Google Home dalle impostazioni del singolo dispositivo, se rispettano i requisiti previsti. Dopo il trasferimento, alcune opzioni potrebbero richiedere un controllo o una nuova configurazione. Il consiglio più pratico è semplice: installare e provare Google Home prima della chiusura dell’app Nest, verificando dispositivi, stanze, notifiche e accessi condivisi. Meglio farlo con calma, in una sera qualunque, che scoprire il problema quando la vecchia app sarà già uscita di scena.