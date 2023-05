Goditi un'esperienza d'ascolto IMMERSIVA con le Cuffie Beats Studio3: oggi in SUPER SCONTO

Goditi musica di alta qualità ovunque tu vada con queste cuffie wireless top di gamma! Ad oggi le Beats Studio3 sono in offerta su Amazon ad prezzo di soli 272,99€ grazie ad uno sconto bomba del 32%.

Finalmente potrai immergerti in un’esperienza d’ascolto confortevole e priva di interruzioni in qualsiasi momento della giornata. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Beats Studio3: esperienza di ascolto immersiva e massimo comfort

Le Beats Studio3 offrono un’esperienza d’ascolto immersiva grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore attivo, che ti consente di concentrarti sulla tua musica preferita senza essere disturbato dai suoni esterni.

Grazie all’autonomia della batteria di fino a 22 ore, potrai godere della tua musica per tutto il giorno senza preoccuparti di doverla ricaricare. La tecnologia Bluetooth Classe 1, invece, offre una connessione wireless stabile e affidabile con il tuo dispositivo, senza perdita di qualità audio o interruzioni fastidiose. Potrai accoppiarle facilmente con il tuo smartphone, tablet o computer e goderti la tua musica preferita ovunque ti trovi.

Oltre a queste funzionalità principali, le Beats Studio3 presentano anche un design elegante e moderno, con padiglioni auricolari morbidi e comodi per un’esperienza d’ascolto piacevole anche dopo ore di utilizzo.

I dispositivi sono dotati di un controllo integrato dei comandi e di un microfono integrato per le chiamate e per l’assistente vocale, che ti consente di gestire le tue chiamate in vivavoce e di interagire con Siri o Google Assistant senza dover rimuovere le cuffie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.