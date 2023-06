Goditi un espresso COME AL BAR con la Macchina da caffè De'Longhi in OFFERTA SPECIALE

Se sei un appassionato di caffè e desideri gustare l’aroma e il sapore autentico di un espresso italiano fatto in casa, oggi è il tuo giorno fortunato! Ad oggi la macchina da caffè espresso manuale De’Longhi ICONA è in offerta su Amazon a soli 148 euro, con uno sconto imperdibile del 18%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. La promozione è valida ancora per pochissimo quindi approfittane il prima possibile!

Macchina da caffè manuale De’Longhi ICONA: come utilizzarla

La macchina da caffè espresso manuale De’Longhi ICONA è dotata di tutte le caratteristiche necessarie per creare un caffè perfetto ogni volta. Grazie al suo design elegante e retrò, diventerà un elemento di stile nella tua cucina, attirando l’attenzione di tutti gli amanti del caffè. Preparare il tuo espresso preferito non è mai stato così semplice e divertente.

Questa macchina da caffè è dotata di una pompa da 15 bar che garantisce una pressione ottimale per estrarre tutti gli aromi e gli oli essenziali dal caffè macinato. Il risultato è un caffè cremoso e corposo, proprio come quello che si gusta in un caffè italiano di qualità. Con un solo gesto, potrai deliziare te stesso e i tuoi ospiti con una tazza di espresso perfettamente equilibrato.

La macchina da caffè espresso manuale De’Longhi ICONA ti offre anche la possibilità di personalizzare il tuo caffè secondo i tuoi gusti. Puoi regolare la quantità di caffè e la temperatura dell’acqua per ottenere un caffè più forte o più leggero, a seconda delle tue preferenze. Inoltre, il vaporizzatore manuale ti permette di creare deliziosi cappuccini o latte macchiati, aggiungendo un tocco di eleganza alle tue bevande.

Con la macchina da caffè espresso manuale De’Longhi ICONA potrai iniziare ogni giornata con un caffè perfetto, pronto in pochi minuti. Il serbatoio dell’acqua estraibile da 1,4 litri ti consente di preparare diverse tazze di caffè senza doverlo riempire frequentemente. Inoltre, il sistema di riscaldamento rapido ti permette di ottenere il caffè desiderato in un batter d’occhio, ideale per le mattine frenetiche o quando hai ospiti a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.