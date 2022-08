Goditi le vacanze con l'altoparlante JBL PartyBox On-The-Go in promo su Amazon

Goditi le vacanze con l’altoparlante Bluetooth portatile JBL PartyBox On-The-Go. La connettività Bluetooth ti consente di utilizzare fino a due microfoni wireless per un duetto karaoke, oppure puoi accoppiare due altoparlanti compatibili insieme per un vero suono stereo. Il PartyBox On-The-Go ha un ingresso USB per la riproduzione da unità compatibili, nonché un ingresso per microfono da 1/4″ e un jack per chitarra da 1/4″. Acquistalo su Amazon a soli 239,90€ invece di 329,00€.

L’altoparlante ha un woofer da 5,25″ e due tweeter da 1,75″ che forniscono fino a 100 W di potenza RMS. La batteria integrata dura fino a sei ore tra una ricarica e l’altra. Una tracolla inclusa aiuta a spostare facilmente la PartyBox On-the-Go e dispone di un apribottiglie integrato.

E’ progettato per fornire suoni molto bilanciati grazie alla funzione Bass Boost. Presente anche un display luminoso dinamico che si sincronizza con la musica. Scegli tra una varietà di modelli preimpostati e lascia che i colori si muovano al ritmo della musica.

È incluso un microfono wireless JBL con una portata fino a 1 metro, così puoi cantare senza fili. Riproduci in streaming la tua musica preferita tramite Bluetooth, quindi usa il microfono e sintonizza i bassi, gli alti e l‘eco per ottenere l’effetto vocale scelto. Puoi anche utilizzare un secondo microfono wireless o collegare un microfono cablato all’ingresso da 1/4″. È disponibile anche un altro ingresso da 1/4″ per la tua chitarra elettrica.

La protezione IPX4 aiuta a mantenere l’altoparlante al sicuro in ambienti umidi. La tracolla inclusa ti consente di trasportare facilmente PartyBox On-The-Go e un apribottiglie integrato nella tracolla ti aiuta a rimanere idratato durante le feste. La batteria ricaricabile integrata dura fino a sei ore di riproduzione e si ricarica in sole 3,5 ore.

Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.