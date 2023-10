Goditi la potenza del WiFi 6 con il Modem Dual Band ASUS in OFFERTA SCHOCK

Se hai bisogno di velocità di connessione sorprendente e una copertura di segnale impeccabile nella tua rete domestica, non cercare oltre. L’ offerta speciale sul Modem Dual Band WiFi 6 ASUS è la risposta alle tue esigenze di connettività. Questo potente modem è attualmente disponibile su Amazon a 160,99€ , grazie a uno sconto del 28%.

Migliora la tua rete domestica con la tecnologia WiFi 6 all’avanguardia. Preparati a navigare su internet, giocare e streaming senza interruzioni!

Modem Dual Band WiFi 6 ASUS: come utilizzarlo

Il Modem Dual Band WiFi 6 ASUS è alimentato dalla tecnologia WiFi 6 di ultima generazione, che offre una velocità di connessione fino a 6000 Mbps . Questo significa che potrai goderti video in streaming ad alta definizione, giochi online e trasferimenti di file veloci senza problemi di buffering o ritardi.

La tecnologia Dual Band offre due frequenze separate (2,4 GHz e 5 GHz) per garantire una copertura di segnale eccezionale in tutta la tua casa. Non importa dove ti trovi, avrai sempre una connessione stabile e veloce.

Il modem è dotato di 4 porte Gigabit LAN per collegare dispositivi cablati come computer e console di gioco, e dispone anche di 1 porta USB 3.0 per condividere facilmente dispositivi di archiviazione o stampanti in rete.

Grazie alla tecnologia MU-MIMO e OFDMA , il Modem ASUS può gestire molteplici dispositivi contemporaneamente senza compromettere le prestazioni. Inoltre, il potente processore quad-core assicura un funzionamento fluido del dispositivo.

Il Modem Dual Band WiFi 6 ASUS rappresenta la soluzione definitiva per una connessione domestica affidabile e veloce. Con uno sconto di Amazon del 28% che lo porta a soli 160,99€, è un investimento incredibilmente conveniente per migliorare la tua connettività. Non lasciare che questa opportunità sfugga! Preparati a sperimentare una connessione Internet come mai prima d’ora, con velocità di download e upload eccezionali. Ma affrettati, perché questa offerta è a tempo limitato e potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.