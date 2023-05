Goditi la musica che vuoi al mare o in piscina con lo Speaker IMPERMEABILE: oggi in SUPER SCONTO

Gli appassionati di musica e tecnologia non possono farsi sfuggire questo gioiellino! È lo Speaker Portatile Impermeabile da 90W, disponibile su Amazon a soli 99,99€, con uno sconto del 37%.

Finalmente questa estate potrete ascoltare le vostre musiche preferite dove volete, anche al mare o in piscina. La spedizione è gratuita e, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrete farlo arrivare direttamente a casa domani stesso. Ma attenzione, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati: fate in fretta!

Speaker Portatile Impermeabile: tutta la musica che vuoi dove vuoi

Le caratteristiche principali di questo speaker portatile impermeabile sono davvero sorprendenti. Con una potenza di 90W, ti assicura un’esperienza audio di altissimo livello, con bassi profondi e alti nitidi, grazie ai due driver da 45W ciascuno e al subwoofer integrato. La batteria interna da 5200mAh ti garantirà fino a 10 ore di riproduzione continua, permettendoti di godere della tua musica preferita senza interruzioni.

Ma la vera chicca di questo dispositivo è la sua impermeabilità: con la certificazione IPX7, potrai portarlo con te in spiaggia, in piscina o sotto la doccia senza alcun timore di danneggiarlo. Il design compatto e robusto lo rende perfetto per l’uso all’aperto e lo protegge da cadute accidentali e urti. La connettività Bluetooth 5.0 ti permetterà di collegarlo facilmente a smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili, garantendo un collegamento stabile e veloce.

Non dimentichiamo le funzionalità aggiuntive che rendono questo speaker portatile ancora più versatile e pratico: la funzione di vivavoce per rispondere alle chiamate in entrata senza interrompere la riproduzione musicale e la possibilità di collegarlo a un altro speaker compatibile per creare un sistema stereo ancora più potente.

Ad oggi lo Speaker Portatile Impermeabile da 90W è disponibile su Amazon a soli 99,99€, con uno sconto del 37%. La promozione è in scadenza e sono a disposizione gli ultimissimi pezzi, corri a fare il tuo ordine!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.