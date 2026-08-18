Google ha esteso nel 2026 la nuova funzione AI Inbox dentro Gmail, rendendola disponibile progressivamente anche agli utenti con alcuni piani Google AI. Lo strumento, basato su Gemini, analizza la posta in arrivo per mettere in evidenza appuntamenti, scadenze, attività e messaggi considerati importanti.

Per chi riceve decine di email ogni giorno può essere comodo. Ma la novità ha riacceso anche il dibattito su privacy e sicurezza, perché per funzionare l’intelligenza artificiale deve elaborare il contenuto dei messaggi, che spesso include dati personali o informazioni riservate.

Che cosa fa AI Inbox e quali informazioni cerca nelle email

AI Inbox usa Gemini per analizzare la casella di posta e trasformare alcuni messaggi in informazioni più immediate. Può far emergere una riunione, una prenotazione, una consegna, una scadenza o un’attività da completare, senza costringere l’utente a cercare manualmente tra decine di conversazioni.

Il sistema prova anche a capire quali messaggi siano più rilevanti in base al contenuto e al contesto. L’obiettivo è creare una sorta di riepilogo personalizzato della posta, con priorità e promemoria ricavati direttamente dalle email.

Il vantaggio è evidente: meno tempo perso a cercare informazioni e una panoramica più ordinata delle cose da fare. Il punto delicato, però, è proprio questo. Per offrire suggerimenti utili, il sistema deve leggere e interpretare contenuti che possono essere anche molto personali.

Privacy e sicurezza: perché la funzione solleva qualche dubbio

Dentro una casella Gmail possono finire prenotazioni, comunicazioni professionali, documenti, notifiche bancarie, messaggi sanitari e dati relativi agli acquisti. Quando un sistema AI analizza la posta, aumenta inevitabilmente la quantità di informazioni elaborate in modo automatico.

Google ha chiarito che le email personali non vengono utilizzate per addestrare i suoi modelli fondamentali di intelligenza artificiale. Questo riduce uno dei timori più immediati, ma non elimina tutte le perplessità legate all’uso di strumenti che leggono e classificano automaticamente la corrispondenza.

Tra i rischi discussi dagli esperti c’è anche la prompt injection indiretta, una tecnica con cui contenuti costruiti ad arte possono tentare di influenzare il comportamento di un sistema AI. Nel caso della posta elettronica, il rischio teorico è che un messaggio malevolo provi a spingere l’assistente a evidenziare informazioni fuorvianti o link pericolosi.

Per questo i riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale non dovrebbero essere considerati automaticamente affidabili. Se compare una richiesta urgente di pagamento, un link inatteso o una comunicazione sensibile, è sempre meglio aprire il messaggio originale e verificare direttamente.

Come limitare le funzioni AI personalizzate dentro Gmail

Chi non vuole utilizzare queste funzioni può intervenire sulle impostazioni delle funzionalità intelligenti di Gmail. Da lì è possibile limitare l’uso dei contenuti e dell’attività dell’utente per alcune funzioni personalizzate di Gmail, Chat, Meet e altri servizi Google collegati.

La scelta, però, non riguarda necessariamente soltanto AI Inbox. Disattivando le funzioni intelligenti possono smettere di funzionare anche altri strumenti legati alla personalizzazione, ai suggerimenti automatici e all’integrazione tra i servizi Google.

Negli ultimi anni Gmail ha già integrato Gemini attraverso riassunti delle conversazioni, assistenza alla scrittura, ricerca in linguaggio naturale e risposte suggerite. AI Inbox rappresenta un passo ulteriore: non aspetta necessariamente che sia l’utente a cercare qualcosa, ma prova a individuare in anticipo ciò che potrebbe essere importante.

La comodità dell’AI non sostituisce il controllo dell’utente

AI Inbox nasce per risolvere un problema concreto: la quantità crescente di messaggi che si accumulano ogni giorno nelle caselle di posta. Un sistema capace di separare automaticamente le informazioni utili dal rumore può far risparmiare tempo, soprattutto a chi usa Gmail sia per lavoro sia per attività personali.

Ma un riepilogo generato dall’AI resta un’elaborazione automatica. Può essere utile per ricordare una scadenza o trovare più velocemente un appuntamento, ma non dovrebbe sostituire la lettura diretta dei messaggi quando entrano in gioco pagamenti, documenti o comunicazioni sensibili.

La questione, quindi, non è rinunciare all’intelligenza artificiale, ma capire fino a che punto conviene affidarle la propria posta. Più queste funzioni diventano integrate e automatiche, più diventa importante sapere quali dati vengono elaborati e mantenere il controllo sulle informazioni davvero delicate.