Gli utenti iPhone sono invitati a verificare la presenza di messaggi di testo urgenti

Negli ultimi mesi diverse autorità e la stessa Apple hanno lanciato avvisi su un'ondata di messaggi di testo pensati per creare panico e spingere a un'azione immediata. Riconoscerli richiede solo qualche secondo di attenzione in più.

Negli ultimi mesi diverse autorità e la stessa Apple hanno lanciato avvisi su un'ondata di messaggi di testo pensati per creare panico e spingere a un'azione immediata. Riconoscerli richiede solo qualche secondo di attenzione in più.