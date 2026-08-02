Gli utenti Apple lamentano un problema che si sta rapidamente diffondendo

Il “watch rot” è il nome, un po’ brutale, che nelle ultime settimane ha iniziato a circolare tra social e siti specializzati per indicare le irritazioni al polso di chi porta Apple Watch e altri smartwatch tutto il giorno.
Il “watch rot” è il nome, un po’ brutale, che nelle ultime settimane ha iniziato a circolare tra social e siti specializzati per indicare le irritazioni al polso di chi porta Apple Watch e altri smartwatch tutto il giorno.
Valentina Giungati
Pubblicato il 2 ago 2026
Gli utenti Apple lamentano un problema che si sta rapidamente diffondendo

Succede soprattutto d’estate, quando sudore, caldo e umidità restano chiusi tra cinturino e pelle. I dermatologi lo precisano: non è una diagnosi medica. È però un modo ormai comune per descrivere un fastidio reale, fatto di rossore, prurito e bruciore, spesso dopo lo sport, una doccia o una giornata particolarmente calda.

Il termine “watch rot” può far pensare a qualcosa di grave, ma non indica una malattia riconosciuta. E non riguarda solo l’Apple Watch. È, più semplicemente, un’etichetta nata online per raccogliere diverse forme di irritazione della pelle legate all’uso prolungato di un orologio, che sia digitale o tradizionale.

A fare la differenza, oggi, sono le abitudini. Lo smartwatch resta al polso per ore e ore: durante l’allenamento, di notte per controllare il sonno, in ufficio, sui mezzi, sotto la pioggia o subito dopo essersi lavati le mani. Il problema, spiegano in sostanza i dermatologi citati dai media specializzati, non sono i sensori. È il contatto continuo tra pelle, cinturino e umidità. Una cosa semplice, quasi banale. Ma molto frequente.

Perché smartwatch, sudore e umidità irritano la pelle

Alla base del watch rot c’è un mix concreto: calore, sudore, cellule morte, sfregamento e umidità. Quando il polso resta coperto a lungo, la pelle “respira” meno, il sudore evapora con più fatica e la parte interna del cinturino può trattenere residui. Poi basta una corsa, una doccia fatta di fretta o una giornata afosa, e il fastidio compare.

Polso con arrossamento da cinturino e smartwatch nero appoggiato sul piano, mentre una mano indica l’irritazione
Un arrossamento al polso dopo molte ore con lo smartwatch, tipico delle irritazioni legate a sudore e umidità.

Il punto più delicato è proprio l’umidità trattenuta. Dopo lo sport, un bagno in piscina o anche un normale lavaggio delle mani, capita di rimettere subito l’orologio senza asciugare bene polso e cinturino. In quello spazio piccolo, caldo e umido, l’irritazione può aumentare e possono moltiplicarsi microrganismi già presenti sulla pelle. Non servono situazioni estreme: succede nella vita di tutti i giorni, tra palestra, scrivania e notifiche che continuano ad arrivare.

I segnali da non ignorare: rossore, prurito e bruciore

I primi segnali del watch rot sono spesso leggeri: rossore al polso, prurito, pizzicore o bruciore nella zona in cui poggia la cassa dello smartwatch o dove il cinturino stringe di più. A volte compaiono anche piccoli rilievi o puntini, soprattutto se la pelle è sensibile o se la persona soffre già di dermatite.

In questi casi la prima cosa da fare è semplice: togliere l’orologio per qualche ora, o comunque per il tempo necessario, e lasciare asciugare bene la pelle. Se il fastidio è lieve, una crema idratante può bastare. Se invece il rossore non passa, compaiono lesioni o il bruciore aumenta, meglio rivolgersi a un dermatologo. Dopo la visita, lo specialista può indicare cure mirate, anche con creme antinfiammatorie o a base di cortisonici, se servono. Il consiglio che spesso arriva in ambulatorio è chiaro: sospendere l’uso per un periodo. Scomodo, certo. Ma la pelle viene prima del dispositivo.

Pulizia, asciugatura e cinturini: le regole per prevenire il problema

Per prevenire il problema contano soprattutto i gesti semplici, ripetuti con costanza. Pulire regolarmente smartwatch e cinturino, come raccomandano anche i produttori, aiuta a togliere sudore, polvere e cellule morte. In molti casi bastano acqua e sapone delicato, evitando prodotti aggressivi che possono rovinare materiali e pelle. Dopo sport, pioggia, piscina o doccia, il passaggio decisivo resta l’asciugatura accurata: polso, retro dell’orologio e parte interna del cinturino devono essere ben asciutti prima di indossarlo di nuovo.

Conta anche il tipo di cinturino per smartwatch. Nei mesi caldi, i modelli in nylon traspirante o in silicone forato possono ridurre il ristagno di sudore rispetto a cinturini più chiusi e poco aerati, anche se molto dipende dalla sensibilità della pelle. Utile anche non stringere troppo l’orologio: deve restare fermo, non comprimere. E se l’irritazione continua nonostante pulizia, pause e cambio cinturino, la scelta più prudente resta la visita medica. Lo smartwatch può controllare sonno, battito e allenamenti. Non dovrebbe diventare lui il problema al polso.

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