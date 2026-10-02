Gli utenti Apple devono appuntarsi il 13 ottobre sul calendario: attenzione

Il 13 ottobre 2026 potrebbe diventare una data importante per gli utenti Apple, con nuove indiscrezioni che indicano possibili annunci dopo l’evento di settembre.

Cupertino non ha ancora confermato nulla, ma il calendario Apple torna al centro dell’attenzione. Le voci coinvolgono nuove categorie di prodotto e una possibile presentazione dedicata. Per ora, però, si resta nel campo delle indiscrezioni.

Gli indizi di Gruber e Gurman sul possibile annuncio Apple

A rilanciare l’ipotesi di una nuova keynote Apple è stato prima John Gruber, blogger statunitense seguito da anni per le sue letture sulle mosse di Cupertino. Poco dopo è arrivato anche Mark Gurman di Bloomberg, di solito ben informato sui piani hardware dell’azienda: anche lui ha indicato il 13 ottobre 2026 come data possibile per un annuncio.

Non è una conferma, va detto. Però due segnali arrivati quasi uno dopo l’altro contano più della solita voce rimbalzata in rete. Apple, come spesso accade, resta zitta fino all’ultimo. Se seguirà il copione abituale, l’invito ufficiale potrebbe arrivare circa una settimana prima, quindi attorno al 6 ottobre.

“Dopo l’iPhone, Apple tende a lasciare spazio ad altre categorie”, ha osservato Gurman nelle sue ricostruzioni più recenti, richiamando una dinamica già vista negli anni scorsi.

HomePad, Mac e iPad: cosa potrebbe finire sul palco

Il nome che torna più spesso nelle indiscrezioni è quello del possibile HomePad, un dispositivo pensato per la casa connessa che, secondo quanto circolato finora, potrebbe rafforzare la presenza di Apple nella smart home.

Ma non sarebbe l’unica pista. Ottobre, per Cupertino, è stato spesso il mese di Mac, iPad e aggiornamenti meno popolari dell’iPhone, ma comunque importanti per professionisti, studenti e utenti già dentro l’ecosistema Apple.

Qui, però, serve cautela: non ci sono schede tecniche ufficiali, prezzi o date di vendita. Guardando alle mosse più recenti dell’azienda, l’attenzione potrebbe andare su chip aggiornati, piccoli ritocchi al design e funzioni software legate ai nuovi sistemi operativi. Di concreto, al momento, c’è poco. Di attesa, invece, parecchia.

Evento online e hands-on selezionati: il copione di Cupertino

Se la data del 13 ottobre sarà confermata, Apple potrebbe scegliere ancora una volta un evento online, trasmesso sul sito ufficiale e su YouTube, con il solito video registrato e rifinito nei minimi dettagli.

È una formula che l’azienda conosce bene: tempi sotto controllo, messaggi calibrati, pubblico collegato in tutto il mondo nello stesso momento. Subito dopo la presentazione, come già successo in passato, alcuni giornalisti e creator selezionati potrebbero essere invitati a provare i nuovi dispositivi in sessioni riservate, così da pubblicare i primi hands-on e le prime impressioni.

Spesso è proprio lì che si capisce qualcosa in più: peso, qualità dello schermo, velocità reale, piccoli limiti che nei filmati ufficiali non si vedono. Per gli utenti Apple, quindi, il consiglio è semplice: tenere d’occhio i canali ufficiali nei primi giorni di ottobre. Cupertino non ha ancora parlato, ma il calendario comincia a suggerire qualcosa.