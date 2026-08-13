Gli spettatori di Netflix lo hanno definito il miglior film di tutti i tempi: con l'attrice 2 volte premio Oscar

“Criaturas luminosas”, film originale Netflix diretto da Olivia Newman e interpretato da Sally Field, è uno dei titoli più chiacchierati dell’estate 2026. N

Nel catalogo di Netflix, dove ogni settimana entrano nuovi titoli e l’attenzione si sposta in fretta, “Criaturas luminosas” ha seguito una strada diversa. Niente clamore da evento, niente corsa immediata al vertice. Piuttosto, un passaparola continuo. Secondo una ricognizione pubblicata da Espinof sulle valutazioni degli utenti di IMDb, il film è al momento l’originale Netflix del 2026 con la media più alta tra le uscite dell’anno.

La storia arriva dal romanzo omonimo di Shelby Van Pelt, conosciuto a livello internazionale come “Remarkably Bright Creatures”. Al centro c’è Tova, una donna anziana che lavora come addetta alle pulizie in un acquario. Tra vasche illuminate e corridoi quasi vuoti, nasce un legame inatteso con un polpo. Un incontro strano, tenero, che la riporta a una ferita mai chiusa: la scomparsa del figlio, avvenuta molti anni prima e rimasta senza una spiegazione definitiva.

È una commedia drammatica dai toni raccolti, più interessata ai personaggi che ai colpi di scena. Ed è probabilmente questo ad aver fatto presa sul pubblico. Una storia semplice, dal passo calmo, che parla di perdita, memoria e affetti senza forzare la mano. Nei commenti online torna spesso la stessa idea: il film “tiene” senza spingere troppo. Poco rumore, molta sostanza.

Dai 51,3 milioni di visualizzazioni al mancato primo posto: i numeri di un successo costante

“Criaturas luminosas” è arrivato su Netflix l’8 maggio 2026. In base ai dati riportati da Espinof per il primo semestre dell’anno, ha raccolto 51,3 milioni di visualizzazioni. Numeri che lo portano al 13esimo posto tra i film più visti della piattaforma in quel periodo, pur senza essere mai riuscito a conquistare il numero uno settimanale.

Una donna pulisce la vasca di un acquario mentre un polpo si avvicina al vetro, richiamando l’atmosfera intima di “Criaturas luminosas”.

Il dato racconta bene il suo percorso. Non un’esplosione improvvisa, non il titolo che brucia tutto nei primi giorni e poi sparisce. Piuttosto, una presenza costante nelle scelte degli abbonati. In un mercato dello streaming dove la classifica del weekend pesa moltissimo, questa tenuta dice parecchio: il film ha continuato a essere visto anche dopo la prima ondata di curiosità.

Netflix, come spesso accade con le produzioni originali, non ha diffuso altri dettagli sulla provenienza del pubblico o sulle fasce d’età. Restano quindi i numeri complessivi e il confronto con gli altri titoli della stagione. Il mancato primo posto, in questo caso, non ha frenato il film. Anzi, ne ha reso il percorso ancora più particolare: un successo senza vetta, ma con molta resistenza.

Sally Field torna protagonista: il peso di due Oscar in una commedia drammatica intima

Al centro di “Criaturas luminosas” c’è Sally Field, attrice vincitrice di due Oscar e assente da nuove uscite cinematografiche da circa tre anni. Il suo ritorno davanti alla macchina da presa dà subito al film un peso diverso. Anche perché Tova è un personaggio che chiede misura: pochi gesti, molti silenzi, una fragilità che non viene mai esibita.

Field, che nella sua carriera ha attraversato cinema, televisione e teatro, guida un cast in cui compaiono anche Lewis Pullman, Colm Meaney, Kathy Baker e Joan Chen. La regia di Olivia Newman resta vicina ai personaggi e tiene lontano il rischio di un tono troppo consolatorio. La scomparsa del figlio non diventa soltanto un mistero da risolvere, ma una presenza quotidiana. Qualcosa che accompagna Tova nei gesti più piccoli.

È lì che il film trova il suo equilibrio. Il rapporto con il polpo dell’acquario poteva facilmente sembrare costruito a tavolino, quasi artificiale. Invece, secondo molti spettatori, resta dentro una dimensione credibile, familiare. Una favola adulta, ma trattenuta. E il volto di Sally Field, con quelle esitazioni appena accennate, fa il resto.

IMDb, Rotten Tomatoes e passaparola: come si misura il consenso attorno a un originale Netflix

Il consenso attorno a “Criaturas luminosas” passa soprattutto dalle piattaforme di valutazione. Su IMDb, secondo i dati citati da Espinof, il film ha superato le 46 mila valutazioni e registra una media di 7,7. Un risultato più alto del 7,3 ottenuto da altri originali Netflix del 2026 come “Intercambiados” e “Mensajes de voz para Isabelle”.

Da solo, certo, un voto online non basta a chiudere il discorso sulla qualità di un film. Le valutazioni dipendono dai gusti, dalle aspettative e anche dal tipo di pubblico che decide di lasciare un giudizio. Però una media così stabile, con un numero già ampio di voti, indica un gradimento reale. E non è poco per un originale Netflix che non è stato spinto da un debutto in cima alle classifiche.

Anche la critica, stando ai dati disponibili su Rotten Tomatoes riportati dalla fonte, ha accolto bene il film: 85% di recensioni positive. Un risultato superiore alla media di molte produzioni originali della piattaforma e in linea con la risposta del pubblico. Alla fine, il caso di “Criaturas luminosas” sta tutto qui: non ha dominato la classifica, ma è rimasto. E nel flusso rapidissimo dello streaming, a volte, è proprio questa la forma più concreta del successo.