Gli specchi sono dotati di Bluetooth ma molti nemmeno lo sanno: come puoi usarli

Servono per ascoltare musica, podcast e altri contenuti audio durante il soggiorno, trasformando un oggetto di tutti i giorni in un piccolo accessorio smart. Il fenomeno, raccontato anche da testate tecnologiche come BGR, riguarda soprattutto camere di fascia media e alta, dove accanto a smart TV, pannelli touch e sistemi domotici compaiono ormai dettagli meno vistosi, ma pensati per rendere più comoda la permanenza.

Lo specchio Bluetooth parte da un’idea semplice: usare un elemento già presente in bagno per inserire uno speaker wireless, senza occupare spazio su mensole o lavabi. In molte camere il simbolo Bluetooth si trova nella parte bassa dello specchio, spesso al centro, quasi nascosto tra cornice e vetro. Basta farci caso una volta, magari al mattino mentre ci si lava i denti, per capire che non è solo una luce decorativa.

Per gli alberghi è anche una scelta pratica: un dispositivo incassato è più difficile da spostare, rompere o dimenticare rispetto a una cassa portatile lasciata in camera. E poi c’è il punto dell’esperienza. Una playlist sotto la doccia, un notiziario radio, un podcast mentre ci si prepara prima di uscire, senza appoggiare lo smartphone vicino all’acqua. Sono piccole comodità, certo. Ma nell’ospitalità, spesso, sono proprio questi dettagli a separare una camera aggiornata da una rimasta ferma a moquette consumate e tende floreali.

Come collegare lo smartphone allo specchio e cosa aspettarsi dalla qualità sonora

Collegare il telefono a uno specchio con speaker Bluetooth di solito richiede pochi passaggi. Si tocca il simbolo sul vetro, si aprono le impostazioni Bluetooth dello smartphone e si sceglie il dispositivo nella lista. Il nome può cambiare — “Mirror”, “Bathroom Speaker”, oppure una sigla del produttore — ma il meccanismo è lo stesso usato per cuffie, casse portatili o autoradio. Una volta fatto l’abbinamento, l’audio di musica, radio online, video e podcast passa dallo speaker nascosto dietro il vetro. La qualità, va detto, non è quella di un vero impianto audio.

Uno specchio illuminato con icona Bluetooth in un bagno d’hotel, pensato per collegare lo smartphone e ascoltare audio.

In genere il volume basta per un bagno d’hotel e il suono è migliore degli altoparlanti dello smartphone, ma non arriva al livello di una buona cassa portatile. Spesso mancano bassi profondi e definizione sulle frequenze alte. Però funziona, e senza ingombrare. Il dettaglio curioso è proprio questo: lo speaker non ha una griglia visibile, perché viene montato dietro la superficie riflettente o dentro la struttura dello specchio. Da fuori, quasi nulla lo fa notare.

Oltre la musica: display, assistenti vocali e funzioni smart in arrivo nei bagni d’hotel

Gli specchi smart per hotel non si limitano allo speaker Bluetooth. Da anni la tecnologia per la casa prova a portare sul mercato vetri interattivi con display integrati, comandi touch, luci regolabili, assistenti vocali e, in alcuni prototipi, sensori per rilevare parametri fisici. Al CES 2025, per esempio, Withings ha presentato il concept Omnia, uno specchio capace di mostrare dati sulla salute e di dialogare con l’utente attraverso un assistente basato su intelligenza artificiale.

Una soluzione ancora lontana dalla camera standard, ma utile per capire dove si sta andando. Negli hotel, gli usi più concreti potrebbero riguardare le informazioni di servizio: meteo del giorno, orari della colazione, messaggi della reception, mappe dei dintorni o indicazioni per raggiungere musei, ristoranti e stazioni. Il bagno diventerebbe così anche un punto informativo, non solo uno spazio di passaggio. Resta da capire quanto gli ospiti vogliano davvero tanta tecnologia appena svegli. “In vacanza non tutti vogliono sentirsi dire quanti passi hanno fatto”, osservano spesso gli addetti del settore quando si parla di dispositivi wellness in camera. Una battuta, ma non troppo.

Privacy in camera: controlli ragionevoli e falsi miti sulle telecamere nascoste

La presenza di uno speaker nascosto nello specchio può far nascere un dubbio comprensibile: se dentro c’è un altoparlante, potrebbe esserci anche una telecamera? Nei grandi hotel e nelle catene note il rischio è considerato molto basso, anche perché registrare ospiti senza consenso esporrebbe la struttura a conseguenze legali e danni d’immagine pesanti. I casi di telecamere nascoste in alloggi turistici esistono, ma sono rari e più spesso legati ad appartamenti privati o sistemazioni gestite in modo indipendente.

Un controllo ragionevole, comunque, può aiutare a stare tranquilli. All’arrivo in camera si può dare un’occhiata a sveglie, soprammobili, rilevatori o oggetti puntati verso letto e bagno, cercare piccoli fori sospetti e verificare che gli specchi siano fissati in modo normale. Se qualcosa non convince, meglio avvisare la reception o il gestore, senza smontare prese, lampade o pannelli: lì possono esserci cavi elettrici e si rischia di fare danni. Nella grande maggioranza dei casi, lo specchio Bluetooth dell’hotel è soltanto quello che sembra: un modo comodo, e un po’ curioso, per ascoltare musica mentre ci si prepara a uscire.