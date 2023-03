Ora che Amazon ha lanciato le sue Offerte di Primavera 2023, non hai davvero più scuse per rimandare ancora l’acquisto dello smartwatch che desideri tanto. Con scontistiche che arrivano fino al 72% sulle migliori marche, ecco gli smartwatch da prendere al voloin queste giornate di shopping frenetico. I prodotti che seguono sono elencati in ordine di sconto (prima trovate quelli con lo sconto più consistente rispetto al prezzo di listino).

TESMED Fit 2.0

Il TESMED FIT 2.0 è uno smartwatch e tracker sportivo che ha le seguenti feature e caratteristiche:

Full touch screen a colori da 1,3 pollici con diverse interfacce personalizzabili

a colori da 1,3 pollici con diverse interfacce personalizzabili Monitoraggio del battito cardiaco , delle fasi del sonno , dei passi , delle calorie , della distanza e degli obiettivi giornalieri

, delle , dei , delle , della e degli Modalità sportive per walking , running , camminata in montagna, corsa tapis roulant, ciclismo e nuoto

, , camminata in montagna, corsa tapis roulant, e Impermeabile IP68 : resiste all’acqua fino a 3 metri di profondità

: resiste all’acqua fino a 3 metri di profondità Notifiche di chiamate, messaggi e app

Controllo remoto della fotocamera e della musica del telefono

della fotocamera e della musica del telefono Cinturino di ricambio in silicone morbido e comodo

Durata della batteria di 6 giorni con una ricarica di 2 ore

Il TESMED FIT 2.0 costituisce un buon prodotto nella sua fascia di prezzo perché offre diverse funzioni utili per il monitoraggio dell’attività fisica e della salute, oltre a essere compatibile con iOS e Android e avere un design elegante e moderno. Il suo prezzo è di 69€, ma oggi lo paghi molto meno grazie allo sconto di oltre il 70%.

Garmin Instinct Solar

Il Garmin Instinct Solar è uno smartwatch e tracker sportivo che ha le seguenti feature e caratteristiche:

Ricarica solare: grazie a un doppio pannello solare installato sotto lo schermo, il Garmin Instinct Solar può estendere la durata della batteria fino a 54 giorni in modalità smartwatch e fino a 38 ore in modalità GPS

grazie a un doppio pannello solare installato sotto lo schermo, il Garmin Instinct Solar può estendere la durata della batteria fino a 54 giorni in modalità smartwatch e fino a 38 ore in modalità GPS Schermo monocromatico da 1,27 pollici con risoluzione 128 x 128 pixel e retroilluminazione

da 1,27 pollici con risoluzione 128 x 128 pixel e retroilluminazione Monitoraggio del battito cardiaco , dell’ossigenazione del sangue, dello stress, delle fasi del sonno, dei passi, delle calorie, della distanza e degli obiettivi giornalieri

, dell’ossigenazione del sangue, dello stress, delle fasi del sonno, dei passi, delle calorie, della distanza e degli obiettivi giornalieri Modalità sportive per oltre 30 attività tra cui running, ciclismo, nuoto, surf, yoga, golf e molto altro

per oltre 30 attività tra cui running, ciclismo, nuoto, surf, yoga, golf e molto altro Impermeabile fino a 10 ATM: resiste all’acqua fino a 100 metri di profondità

fino a 10 ATM: resiste all’acqua fino a 100 metri di profondità Notifiche di chiamate , messaggi e app

, messaggi e app Controllo remoto della fotocamera e della musica del telefono

della fotocamera e della musica del telefono Cinturino in silicone morbido e confortevole

in silicone morbido e confortevole Design robusto e resistente agli urti, conforme agli standard militari statunitensi

Il Garmin Instinct Solar costituisce un ottimo prodotto nella sua fascia di prezzo. È praticamente un’alternativa (relativamente) low-cost ad Apple Watch Ultra. E oggi è scontato del 50%.

Smartwatch Uomo Orologio

Questo Smartwatch da uomo è un orologio militare con chiamate Bluetooth HD, Fitness Tracker, design Tattico con cardiofrequenzimetro, SpO2, Contapassi, Controllo Musica, Cronometro. È perfetto per gli sportivi e per chi passa molto tempo all’aria aperta e costa solo 39,99€.

Polar Vantage M2

l Polar Vantage M2 è uno sportwatch con GPS che ha le seguenti feature e caratteristiche:

Batteria a lunga durata : il Polar Vantage M2 ha una batteria che dura fino a 30 ore in modalità allenamento e fino a 5 giorni in modalità smartwatch

: il Polar Vantage M2 ha una batteria che dura fino a 30 ore in modalità allenamento e fino a 5 giorni in modalità smartwatch Schermo a colori da 1,2 pollici con risoluzione 240 x 240 pixel e vetro Gorilla Glass

da 1,2 pollici con risoluzione 240 x 240 pixel e vetro Gorilla Glass Monitoraggio del battito cardiaco , della potenza di corsa , del recupero notturno , del carico di allenamento , del Fitness Test , della VO2max e delle calorie

, della , del , del , del , della e delle Modalità sportive per oltre 130 attività tra cui running , ciclismo , nuoto , triathlon , fitness e molto altro

, , , , e molto altro Impermeabile fino a 3 ATM: resiste all’acqua fino a 30 metri di profondità

Notifiche di chiamate , messaggi e app

, messaggi e app Controllo remoto della musica del telefono

della musica del telefono Cinturino in silicone morbido e intercambiabile

in silicone morbido e intercambiabile Design elegante e leggero: pesa solo 45 g con cinturino e 28,5 g senza

Il Polar Vantage M2 costituisce un buon prodotto e offre diverse funzioni utili per il monitoraggio dell’attività fisica e della salute; in più è perfettamente compatibile con iOS e Android e grazie alle Offerte di Primavera lo paghi solo 165,45€.

Amazfit GTS

L’Amazfit GTS è uno smartwatch con display AMOLED che ha le seguenti feature e caratteristiche:

Display AMOLED da 1,65 pollici con risoluzione 341 PPI e vetro Corning Gorilla Glass 3

da 1,65 pollici con risoluzione 341 PPI e vetro Corning Gorilla Glass 3 Widget personalizzabili per accedere rapidamente alle funzioni preferite

per accedere rapidamente alle funzioni preferite Scocca sottile in metallo con design elegante e leggero: pesa solo 38,7 g con cinturino e 24,8 g senza

con design elegante e leggero: pesa solo 38,7 g con cinturino e 24,8 g senza 12 modalità sportive tra cui running , ciclismo , nuoto , yoga , sci e molto altro

tra cui , , , , e molto altro Impermeabile fino a 5 ATM: resiste all’acqua fino a 50 metri di profondità

fino a 5 ATM: resiste all’acqua fino a 50 metri di profondità Notifiche di chiamate, messaggi e app

chiamate, messaggi e app Controllo remoto della musica del telefono

Cinturino in silicone morbido e intercambiabile

Monitoraggio del battito cardiaco , del sonno, del livello di stress, della PAI (Personal Activity Intelligence) e delle calorie

, del sonno, del livello di stress, della PAI (Personal Activity Intelligence) e delle calorie Batteria a lunga durata: l’L’Amazfit GTS il ha una batteria che dura fino a 14 giorni in modalità smartwatch e fino a 25 ore in modalità GPS

L’Amazfit GTS costa normalmente 129€ ma oggi te lo porti via con uno sconto del 44%.

Fossil Smartwatch Gen 6

Pratico, di ottima fattura e incredibilmente elegante, il Fossil Smartwatch Gen 6. Questo smartwatch con WearOS di Google, offre le seguenti caratteristiche:

Piattaforma Snapdragon Wear 4100+ che offre prestazioni migliorate del 30% rispetto alla generazione precedente, con caricamento delle app più rapido, processore più veloce e consumo energetico ridotto

che offre prestazioni migliorate del 30% rispetto alla generazione precedente, con caricamento delle app più rapido, processore più veloce e consumo energetico ridotto Bluetooth 5 che garantisce una connettività più stabile e veloce con il telefono

che garantisce una connettività più stabile e veloce con il telefono Schermo AMOLED da 1,28 pollici con risoluzione 416 x 416 pixel e vetro Corning Gorilla Glass DX

da 1,28 pollici con risoluzione 416 x 416 pixel e vetro Corning Gorilla Glass DX Cassa in acciaio inossidabile da 44 mm o 42 mm a seconda del modello, con design elegante e resistente

da 44 mm o 42 mm a seconda del modello, con design elegante e resistente Cinturino intercambiabile in silicone, pelle o acciaio, disponibile in vari colori e stili

in silicone, pelle o acciaio, disponibile in vari colori e stili Sensore di frequenza cardiaca , SpO2 (saturazione dell’ossigeno nel sangue), GPS integrato, altimetro, bussola e microfono

, SpO2 (saturazione dell’ossigeno nel sangue), GPS integrato, altimetro, bussola e microfono Monitoraggio dell’attività fisica , del sonno, del livello di stress e della salute cardiovascolare grazie all’app Google Fit

, del sonno, del livello di stress e della salute cardiovascolare grazie all’app Google Fit Notifiche di chiamate , messaggi e app, con possibilità di rispondere tramite il microfono o il touchscreen

, messaggi e app, con possibilità di rispondere tramite il microfono o il touchscreen Google Pay , Google Play Store e Google Assistant integrati

, Google Play Store e Google Assistant integrati Batteria a ricarica rapida: si ricarica dallo 0% al 80% in circa 30 minuti e dura fino a 24 ore in modalità smartwatch

Il Fossil Smartwatch Gen 6 è più elegante di altri prodotti simili perché ha un design curato nei dettagli, con una cassa in acciaio inossidabile che conferisce un aspetto raffinato e un cinturino intercambiabile che permette di personalizzare lo stile. Inoltre, lo schermo AMOLED offre una qualità visiva elevata e una luminosità adeguata anche in condizioni di luce estreme. E oggi è scontato del 41%.

