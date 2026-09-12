Gli esperti lanciano l'allarme su questi modelli di caricabatterie: sono a rischio

Un caricabatterie può sembrare perfettamente normale all’esterno e nascondere invece componenti scadenti capaci di creare problemi durante la ricarica dello smartphone.

Il rischio riguarda soprattutto prodotti economici, contraffatti o poco trasparenti sulle caratteristiche tecniche, dove qualità costruttiva e protezioni interne possono fare una grande differenza. Alcuni segnali si possono riconoscere prima dell’acquisto, altri invece compaiono soltanto quando il caricatore viene collegato alla presa.

Scocca, finiture e prezzo: i segnali che devono far sospettare un falso

Il primo controllo va fatto prima ancora di inserire il caricatore nella presa. Bisogna guardare la scocca del caricabatterie Android: se le due parti in plastica non combaciano, se ci sono bordi taglienti, sbavature, scritte storte o residui vicino ai pin, meglio fermarsi. Non significa per forza che sia un falso, ma è un segnale da non ignorare.

Un caricatore USB-C originale, soprattutto se di un marchio noto, di solito ha finiture pulite, indicazioni tecniche leggibili e una struttura solida, senza parti che si muovono. Attenzione però: anche i prodotti contraffatti possono arrivare in scatole credibili, con loghi copiati e libretti stampati bene.

Per questo conta anche il prezzo. Se un modello dichiarato “rapido” costa molto meno rispetto allo stesso prodotto venduto nei canali ufficiali, la prudenza è d’obbligo. «Quando lo sconto sembra troppo comodo, spesso qualcosa non torna», ha confidato un riparatore di smartphone.

Wattaggio, stabilità e temperatura: cosa controllare durante la ricarica

Un controllo più concreto si può fare mentre lo smartphone è in carica. Durante la ricarica dello smartphone Android, si possono osservare wattaggio, corrente, tensione e temperatura con app come OneBattery o strumenti simili già disponibili sul telefono. Il dato da guardare non è solo il picco massimo, ma soprattutto la stabilità dopo circa 60-90 secondi, quando la ricarica inizia a regolarizzarsi.

Se un caricatore promette 30 watt e resta sempre molto sotto quel valore, qualche dubbio può venire. Va detto, però, che molti telefoni riducono da soli la potenza in base alla percentuale della batteria. Quando la batteria è quasi scarica, la ricarica è di solito più veloce; superata la metà, il sistema rallenta per proteggere le celle.

Qualche oscillazione è normale. Diverso il discorso se il caricabatterie diventa molto caldo, se emette odore di bruciato o se produce ronzii insoliti. In quel caso non si aspetta: si stacca dalla presa. Subito.

Dove comprarli e quando smettere di usarli: le regole per ridurre i rischi

La regola più semplice resta anche la più efficace: comprare caricabatterie USB-C per Android da rivenditori affidabili, negozi ufficiali o piattaforme con venditori verificabili. Meglio evitare prodotti senza marchio, schede tecniche vaghe e offerte troppo aggressive.

Risparmiare pochi euro può sembrare una buona idea, ma un alimentatore scadente può caricare lentamente, stressare la batteria o, nei casi peggiori, creare problemi di sicurezza. Se durante l’uso il telefono si scalda più del solito, la ricarica si interrompe spesso o la percentuale sale in modo irregolare, conviene fare una prova con un caricatore originale o comunque sicuro.

Non sempre la colpa è dell’alimentatore: app aperte in background e processi pesanti possono consumare energia e aumentare la temperatura. Però, davanti a odori strani, plastica deformata, rumori o calore anomalo, la scelta giusta è smettere di usarlo e sostituirlo. Un caricatore sembra un accessorio da poco. In realtà lavora ogni giorno, attaccato alla presa e vicino alla batteria. Meglio controllarlo prima che presenti il conto.