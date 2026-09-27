Gli errori che facciamo ogni giorno e rischiano di folgorarci in un istante

Molti gesti quotidiani con smartphone, caricabatterie e piccoli dispositivi sembrano innocui, ma in alcune condizioni possono trasformarsi in un rischio elettrico serio in casa.

Il problema è che alcune delle abitudini più comuni vengono ripetute senza pensarci, proprio perché fanno parte della routine. Basta però combinare corrente, umidità o accessori danneggiati perché una situazione apparentemente normale diventi pericolosa. Sapere quali comportamenti evitare è il primo passo per ridurre un rischio spesso sottovalutato.

Smartphone in carica e acqua: il pericolo sottovalutato in bagno

Il caso più insidioso è lo smartphone in carica vicino all’acqua. Sul bordo della vasca, su una mensola accanto alla doccia, vicino al lavabo. Intanto il caricatore resta attaccato alla presa elettrica domestica da 230 volt. Se il telefono cade in acqua mentre è collegato, il problema non è più solo il dispositivo da buttare: in certe condizioni la corrente può passare nel liquido e arrivare al corpo, con conseguenze anche fatali.

Il bagno, spiegano spesso gli elettricisti qualificati quando mettono mano a impianti non a norma, è un luogo delicato: umidità e pelle bagnata abbassano la resistenza del corpo. Lo stesso vale quando si afferra il caricabatterie con le mani umide, magari dopo essersi lavati il viso o mentre si asciugano i capelli. È un gesto di un secondo. Ma può bastare. La regola, quindi, è semplice: niente telefoni collegati alla rete in vasca, sotto la doccia o sul lavabo, e prese protette da differenziali efficienti.

Caricatori economici, cavi danneggiati e dispositivi difettosi: quando la bassa tensione non protegge

Molti si sentono tranquilli perché il cavo USB lavora di solito a bassa tensione. Ma il punto è un altro: che cosa succede dentro un alimentatore scadente o contraffatto. Un caricatore economico non certificato, senza un buon isolamento tra ingresso e uscita, può trasformare un guasto interno in un passaggio pericoloso della tensione di rete verso il cavo che dovrebbe alimentare il telefono. Non è la normalità, certo. È proprio l’incidente da evitare.

Anche i cavi sfilacciati, con la guaina aperta e magari sistemata alla meglio con il nastro adesivo, sono un segnale chiaro. Fili scoperti, connettori ballerini, odore di plastica calda: non sono dettagli. Sono accessori da buttare, non da tenere “ancora qualche giorno”.

Le autorità europee per la sicurezza dei prodotti invitano a controllare marcature, istruzioni e provenienza, evitando dispositivi senza indicazioni chiare sul produttore. Il prezzo troppo basso, in questi casi, può voler dire materiali poveri e controlli assenti.

Power bank, riparazioni fai-da-te e batterie al litio: gli incidenti che nascono dall’uso improprio

Attenzione anche a power bank e batterie al litio, soprattutto se usati sotto la pioggia, lasciati al sole o infilati in tasca insieme a chiavi e monete. Di solito lavorano a tensioni contenute, ma acqua nelle porte USB, urti, rigonfiamenti o cortocircuiti possono causare surriscaldamenti, fumo e, nei casi peggiori, fiammate. Un tecnico di laboratorio lo direbbe senza troppi giri di parole: “Se una batteria è gonfia, non si schiaccia e non si fora”.

Vale per telefoni, tablet, sigarette elettroniche e piccoli dispositivi portatili. Le riparazioni fai-da-te aggiungono un altro pericolo: aprire alimentatori di PC, televisori o caricabatterie può esporre a condensatori capaci di conservare energia anche dopo aver staccato la spina.

Con le sigarette elettroniche modificate, poi, batterie danneggiate e resistenze sbagliate possono provocare cortocircuiti molto vicini al volto. La prevenzione passa da scelte poco appariscenti ma decisive: accessori certificati, cavi integri, dispositivi asciutti e riparazioni affidate a personale competente.