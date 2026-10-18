Gli elettricisti avvertono: "L'8% della bolletta elettrica domestica deriva da questi dispositivi che tutti ignoriamo"

Molti elettrodomestici continuano a consumare corrente anche quando sembrano spenti, e il loro peso sulla bolletta domestica può sorprendere più di quanto immaginiamo.

È il fenomeno dei consumi fantasma, spesso trascurato perché ogni singolo dispositivo sembra assorbire pochissima energia. Eppure, sommando gli apparecchi lasciati in standby, il costo può diventare significativo nel corso dell’anno. Alcuni semplici controlli domestici permettono di individuare gli sprechi e capire dove conviene intervenire.

Quanto pesa davvero lo standby: dai watt nascosti ai costi annuali in bolletta

La chiamano consumazione fantasma, ma in bolletta si vede eccome. Secondo Energuide, servizio belga di informazione sull’energia, gli apparecchi in standby pesano in genere tra il 5 e l’8% dei consumi elettrici di una casa, anche se la cifra cambia molto da abitazione ad abitazione. È un dato ripreso anche dagli elettricisti citati dalla Gestoría Eléctrica Corbalán, che invitano a non guardare solo lavatrici, forni e frigoriferi.

Il problema, spesso, è tutto ciò che resta attaccato alla presa giorno e notte. Pochi watt sembrano niente. Ma moltiplicati per 8.760 ore l’anno diventano decine di chilowattora. Una tv pronta ad accendersi con il telecomando, una radiosveglia digitale, una console che scarica aggiornamenti di notte: ogni dispositivo chiede un po’ di energia per tenere memoria, orario, connessione o avvio rapido.

Nelle case più piene di oggetti connessi, alcune stime citate da enti per la transizione energetica indicano percentuali anche più alte, soprattutto quando resta sempre attiva la veille réseau, cioè lo standby di rete.

Tv, box, console e caricabatterie: la mappa degli apparecchi che consumano anche da spenti

Il primo posto da controllare è quasi sempre il salotto. La sera, a luci spente, basta guardarsi intorno: led rossi, verdi o blu sotto la tv, accanto al router, vicino alla console. “Se ha un telecomando, un display o una spia luminosa, probabilmente sta ancora assorbendo energia”, spiegano spesso i tecnici durante i sopralluoghi nelle abitazioni.

Tra gli apparecchi più citati ci sono televisori, box Internet, router, decoder, console di gioco, computer fissi, monitor e impianti audio. Anche i caricabatterie lasciati nella presa dopo l’uso fanno la loro parte, pur con consumi più bassi rispetto ai dispositivi più complessi.

Il punto, fanno notare gli elettricisti, non è il singolo alimentatore dimenticato dietro al comodino. È la somma. In un appartamento con due tv, la fibra sempre accesa, una console in aggiornamento automatico e vari dispositivi smart, lo standby diventa una presenza fissa. Silenziosa, ma continua.

Wattmetro, multiprese e nuove regole UE: le mosse pratiche per tagliare gli sprechi

Per capire quanto pesa davvero la consumazione in standby, Energuide consiglia un controllo semplice: usare un wattmetro. Si mette tra la presa e l’apparecchio, per esempio tra il muro e il televisore, e mostra quanta potenza viene assorbita anche quando il dispositivo sembra spento. Il calcolo è immediato: i watt rilevati si moltiplicano per 8.760 ore, poi si divide per mille per ottenere i chilowattora annui. A quel punto basta confrontare il risultato con il prezzo dell’energia indicato in bolletta per stimare il costo.

Le contromisure sono quelle di tutti i giorni: spegnere la multipresa del mobile tv, staccare i caricabatterie dopo l’uso, spegnere davvero la console quando non serve, valutare lo spegnimento del router durante assenze prolungate o di notte, se le esigenze di casa lo permettono.

Dal 9 maggio 2025 si applica anche il Regolamento UE 2023/826, che fissa limiti più severi per standby e spegnimento nei nuovi prodotti. Ma la regola di base resta semplice: ciò che rimane collegato può continuare a consumare. Anche quando nessuno lo sta usando.