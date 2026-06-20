Gli architetti sono d'accordo: "Altro che aria condizionata, esiste una soluzione migliore, un sistema di canalizzazione dell'aria"

Con estati sempre più calde e ondate di calore più frequenti, affidarsi unicamente al condizionatore comincia a mostrare i suoi limiti, a partire dal peso sulla bolletta elettrica. Per questo diversi architetti, in particolare quelli specializzati in progettazione bioclimatica, propongono un approccio diverso, che ruota attorno a un sistema di canalizzazione dell’aria fresca proveniente dall’esterno.

L’idea, spiegata da progettisti come Micheel Wassouf e Jordi Martí, è semplice nella sostanza. Invece di dipendere da una pompa di calore che ricircola l’aria interna consumando molta energia, una rete di condotti preleva l’aria dall’esterno, la filtra e la distribuisce in modo controllato e silenzioso in tutta l’abitazione. Non si tratta quindi di un impianto che raffredda l’aria come fa un climatizzatore, ma di un sistema che introduce aria fresca, sana e filtrata sfruttando le ore e le condizioni in cui la temperatura esterna è più bassa.

Non solo aria condizionata, l’alternativa migliore

Questo meccanismo, però, non funziona da solo. Il suo rendimento dipende in modo decisivo da quanto la casa è ben isolata. Un’abitazione termicamente protetta e ben sigillata impedisce che il calore esterno faccia salire bruscamente le temperature interne, riducendo a monte la necessità di raffrescare. È il principio dell’architettura passiva, fatta di protezione solare, buon isolamento e finestre ben posizionate, a cui si aggiungono accorgimenti come persiane e tende e lo sfruttamento della ventilazione naturale incrociata, possibile aprendo aperture contrapposte quando le condizioni esterne lo consentono.

In questa logica la canalizzazione dell’aria rappresenta il tassello che chiude il cerchio: entra in gioco quando aprire le finestre non basta più, introducendo aria filtrata senza spalancare la casa al caldo e alla polvere. Il vantaggio, secondo i sostenitori di questo approccio, è duplice: un sistema ben progettato può risultare più efficiente e meno rumoroso di un condizionatore convenzionale, con un risparmio in bolletta che, nel tempo, contribuisce ad ammortizzare l’investimento iniziale.

Va detto, per onestà, che non si tratta di una soluzione miracolosa né a costo zero. L’installazione di una rete di condotti, che nella sostanza è una forma di ventilazione meccanica controllata, comporta una spesa e si presta soprattutto in fase di costruzione o di ristrutturazione, più che come intervento spicciolo. C’è poi un limite fisico da considerare: nelle giornate in cui anche l’aria esterna è rovente, introdurre quell’aria raffredda poco, e in quei frangenti sono l’isolamento e la schermatura solare a fare la differenza più del flusso d’aria.

Per il contesto italiano, dove le città si surriscaldano e i costi dell’energia restano una voce sensibile, il messaggio degli architetti ha comunque un valore pratico: prima di puntare tutto sul condizionatore, conviene ragionare sull’involucro dell’edificio e sulla ventilazione. Chi sta ristrutturando può valutare questi sistemi anche alla luce degli incentivi sull’efficienza energetica, ricordando che il risultato migliore nasce quasi sempre dalla combinazione di più elementi e non da un singolo dispositivo installato all’ultimo momento.