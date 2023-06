Gli AirTag Economici sono arrivati: 49 euro per un kit da 4 pezzi

Gli Smart Tracker ATUVOS sono ora disponibili in offerta su Amazon a soli 49,99€, con un fantastico sconto di 10€ da applicare selezionando l’apposita casella. Questa offerta è molto interessante ed è pensata per chi vuole dotarsi di un efficace dispositivo di tracciamento, in stile AirTag ma non vuole spendere ben 100 euro per un kit originale Apple.

Come gli AirTag ma economici

Questo kit da 4 tracker è perfetto per tracciare chiavi, valigie e o altri effetti personali durante i viaggi. Lo Smart Tracker ATUVOS è un dispositivo di alta tecnologia che vi aiuterà a tenere traccia dei vostri oggetti di valore. Può essere facilmente attaccato a chiavi, portafogli, bagagli, valigie, borse e molto altro. Grazie all’applicazione gratuita Apple “Dov’è”, potrete localizzare facilmente i vostri oggetti.

Il dispositivo offre due modalità di ricerca: “Trova nelle vicinanze” e “Trova lontano”. La modalità “Trova nelle vicinanze” permette di far suonare il tracker ATUVOS attraverso lo speaker integrato, con un suono forte di 80-100 decibel. La modalità “Trova lontano”, invece, utilizza la rete “Dove è” di Apple per localizzare oggetti fuori dalla portata del Bluetooth, visualizzandoli sulla mappa e attivando la navigazione per guidarvi verso l’oggetto smarrito.

Lo Smart Tracker ATUVOS offre anche una funzione di promemoria per gli oggetti dimenticati e una modalità smarrito. Se perdi il tuo localizzatore ATUVOS, puoi metterlo in modalità smarrito e ricevere una notifica automatica quando viene rilevato nella rete “Dove è”.

Il dispositivo è IP67 resistente all’acqua e dispone di una batteria sostituibile. La batteria a bottone CR2032 ha una durata superiore a 1 anno, e quando è scarica, ATUVOS Finder ti avviserà di sostituirla.

Questo Smart Tracker ATUVOS è un dispositivo indispensabile per chi desidera tenere traccia dei propri oggetti di valore. Con il suo prezzo scontato di 49,99€, è un affare da non perdere, grazie al coupon da 10 euro e alla spedizione gratuita per i clienti abbonati al servizio Prime.

