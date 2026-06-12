Gli AirPods stanno per ricevere l'equalizzatore che mancava da sempre: ecco chi potrà usarlo

Gli AirPods accompagnano ogni giorno milioni di persone tra musica, podcast, film, videochiamate e allenamenti, eppure fino a oggi le possibilità di regolarne il suono sono rimaste sorprendentemente limitate. Chi voleva intervenire sulle frequenze era costretto a soluzioni indirette, poco intuitive e spesso dimenticate dopo il primo tentativo. Durante il keynote del WWDC 2026 Apple ha annunciato la novità che molti aspettavano: gli auricolari avranno per la prima volta un equalizzatore dedicato direttamente nelle impostazioni.

Finora, per modificare il bilanciamento del suono, bisognava ricorrere all’equalizzatore interno ad Apple Music, valido solo dentro quell’app, oppure addentrarsi nelle funzioni di accessibilità pensate per l’udito. Due strade scomode, che lasciavano fuori tutto ciò che non passava dal lettore musicale di Apple. La nuova soluzione, in arrivo con iOS 27, raccoglie invece i controlli in un unico posto, accanto alle altre opzioni degli AirPods, rendendoli validi a livello di sistema e non più confinati a una singola applicazione.

Novità importanti per gli AirPods: arriva l’equalizzatore

La filosofia, com’era prevedibile, resta quella della semplicità. Apple non ha realizzato un pannello complesso con decine di bande di frequenza, come si trova nei software per audiofili, ma una soluzione ridotta a tre soli cursori, dedicati rispettivamente a bassi, medi e alti. L’idea è permettere a chiunque di mettere mano al suono senza dover capire cosa sia una frequenza in hertz. Gli scenari d’uso sono quelli di tutti i giorni: più corpo sui bassi per caricarsi durante l’allenamento, voci più nitide e in primo piano nei podcast, alti smorzati quando risultano taglienti o affaticano l’orecchio.

C’è però una condizione destinata a deludere parecchi utenti, ed è bene conoscerla prima di esultare. Stando alle prime informazioni la funzione sarà riservata ai dispositivi dotati di chip H2, vale a dire AirPods Max 2, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 e AirPods 4. I modelli più datati, privi di quel processore audio, resterebbero esclusi. Si tratta comunque di indicazioni preliminari: la conferma definitiva, con l’elenco esatto dei dispositivi supportati ed eventuali ulteriori limitazioni, arriverà solo con il rilascio dell’aggiornamento, atteso in versione beta durante l’estate e in forma finale in autunno.

Vale la pena ricordare, infine, che funzioni di questo tipo non sono una primizia assoluta nel settore. Molti produttori di cuffie wireless offrono da tempo equalizzatori anche più completi all’interno delle proprie app, e la stessa Apple permetteva già un certo grado di personalizzazione attraverso le funzioni di adattamento dell’audio. La differenza, stavolta, è che il controllo diventa diretto e immediato, accessibile dalle impostazioni degli AirPods con pochi tocchi, senza dover passare da menu secondari.

In questo caso, quindi, l’azienda sta colmando un ritardo evidente più che inaugurare una tendenza, allineandosi a uno standard che gli utenti consideravano ormai acquisito altrove. Il fatto che la funzione richieda il chip H2 lascia intuire che dietro ci sia anche un’elaborazione del suono affidata all’hardware più recente, e non solo al software. Resta da vedere se la versione mostrata sul palco arriverà invariata sugli auricolari o se Apple apporterà modifiche prima del debutto ufficiale in autunno.