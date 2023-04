L’ambiente va preservato di continuo, ogni giorno e con ogni mezzo; e la tecnologia è la nostra migliore alleata per farlo nel mondo giusto. In occasione della Giornata della Terra, che si celebra il prossimo sabato 22 aprile, ecco qualche consiglio pratico per contenere i consumi, risparmiare sulla bolletta, e dare una mano concreta al pianeta.

Giornata della Terra 2023

La giornata della terra è una celebrazione che si svolge ogni anno il 22 aprile per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ambientali e promuovere azioni concrete per la salvaguardia del pianeta. Nel 2023, la giornata della terra avrà come tema “Ripristinare la nostra Terra” e si focalizzerà su come riparare i danni causati dall’inquinamento, dal cambiamento climatico e dalla perdita di biodiversità. Questa giornata esiste dal 1970, quando milioni di persone scesero in piazza negli Stati Uniti per protestare contro gli effetti negativi dell’industrializzazione sull’ambiente. Da allora, la Giornata della Terra è diventata un evento globale che coinvolge oltre un miliardo di persone in più di 190 paesi, e costituisce un’occasione per riflettere sul nostro impatto sul pianeta e sulle nostre responsabilità verso le generazioni future.

È un momento importante per fare il punto su questa importante tematica, da vari punti di vista. Per quanto riguarda la tecnologia, domotica e dispositivi smart rappresentano oggi uno dei modi più innovativi ed efficaci per rendere più funzionale e sostenibile la vita domestica, senza ridurre il comfort. E in quest’ottica, diventa fondamentale dotarsi di dispositivi smart.

Dispositivi Smart

La domotica e i dispositivi smart sono due concetti che spesso vengono usati come sinonimi, ma che in realtà hanno delle differenze importanti. La domotica è una soluzione che prevede un cablaggio fisico e una forte integrazione tra i dispositivi, che possono essere controllati da un’unica centralina o da un’app dedicata. La smart home, invece, è una soluzione wireless e basata su dispositivi anche differenti, che possono comunicare tra loro tramite internet e essere gestiti da assistenti vocali come Siri, Alexa o Google Assistant.

Entrambe le soluzioni hanno lo scopo di rendere la casa più intelligente, funzionale e sostenibile, offrendo diversi vantaggi agli utenti. Per esempio:

Maggiore comfort: grazie alla domotica e ai dispositivi smart è possibile regolare la temperatura, l’illuminazione, la sicurezza e l’intrattenimento della casa con semplici comandi vocali o da remoto, creando scenari personalizzati in base alle proprie esigenze e preferenze.

grazie alla domotica e ai dispositivi smart è possibile regolare la temperatura, l’illuminazione, la sicurezza e l’intrattenimento della casa con semplici comandi vocali o da remoto, creando scenari personalizzati in base alle proprie esigenze e preferenze. Risparmio energetico: la domotica e i dispositivi smart permettono di monitorare e ottimizzare i consumi di energia elettrica, gas e acqua, evitando sprechi e riducendo le bollette. Ad esempio, è possibile impostare il termostato smart per accendere o spegnere il riscaldamento in base alla presenza o all’assenza degli abitanti, o usare delle prese smart che si spengono quando la luce non serve o quando si raggiunge un certo livello di consumo.

la domotica e i dispositivi smart permettono di monitorare e ottimizzare i consumi di energia elettrica, gas e acqua, evitando sprechi e riducendo le bollette. Ad esempio, è possibile impostare il termostato smart per accendere o spegnere il riscaldamento in base alla presenza o all’assenza degli abitanti, o usare delle prese smart che si spengono quando la luce non serve o quando si raggiunge un certo livello di consumo. Sicurezza: Aumentano il livello di sicurezza della casa, grazie a sistemi di allarme, telecamere di sorveglianza, sensori di movimento e sirene che possono essere attivati o disattivati da remoto o tramite assistenti vocali. Inoltre, è possibile simulare la presenza degli abitanti quando si è fuori casa, accendendo o spegnendo le luci o gli elettrodomestici in modo casuale.

Aumentano il livello di sicurezza della casa, grazie a sistemi di allarme, telecamere di sorveglianza, sensori di movimento e sirene che possono essere attivati o disattivati da remoto o tramite assistenti vocali. Inoltre, è possibile simulare la presenza degli abitanti quando si è fuori casa, accendendo o spegnendo le luci o gli elettrodomestici in modo casuale. Intrattenimento: Domotica e i dispositivi smart rendono più divertente e piacevole la vita domestica, grazie a altoparlanti intelligenti, schermi touch, proiettori e dispositivi multimediali che possono essere collegati tra loro e gestiti tramite assistenti vocali. In questo modo, è possibile ascoltare la musica preferita, guardare film o serie tv, giocare ai videogiochi o fare videochiamate con gli amici in ogni stanza della casa. Per dotarsi di una casa domotica o smart non è necessario fare grandi investimenti o opere murarie. Esistono infatti diversi prodotti sul mercato che possono essere facilmente installati e configurati, anche da chi non ha particolari competenze tecniche. Ecco qualche prodotto che farà la differenza in bolletta.

Prodotti Smart Home

Echo Dot

Echo Dot 5ª generazione è un altoparlante intelligente con integrazione Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Con Echo Dot 5, puoi controllare i dispositivi per la domotica compatibili, ascoltare musica, podcast e audiolibri, chiedere informazioni, impostare sveglie e molto altro. Echo Dot 5 ha un design sferico e un audio migliorato rispetto ai modelli precedenti, con bassi più profondi e voci più nitide. Inoltre, ha un sensore di temperatura integrato e dei controlli a sfioramento per gestire le funzioni più comuni. Echo Dot 5 è un dispositivo facile da configurare e da usare, che ti permette di rendere la tua casa più smart e confortevole.

Tado Termostato Intelligente

Tado Termostato Intelligente è un dispositivo che permette di controllare il riscaldamento di casa da remoto tramite un’applicazione per smartphone. Si può sostituire il termostato cablato o wireless esistente con il Termostato Intelligente di Tado, che si collega alla caldaia tramite il Kit di Estensione. Il Termostato Intelligente offre diverse funzioni intelligenti, come la Geolocalizzazione, che riconosce quando si sta tornando a casa e riscalda l’ambiente in anticipo, il Rilevamento Finestra Aperta, che ricorda di spegnere il riscaldamento durante la ventilazione, la Programmazione Intelligente, che permette di impostare la temperatura desiderata per ogni momento della giornata, e Care & Protect, che avvisa in caso di problemi all’impianto e suggerisce come risolverli. Il Termostato Intelligente è compatibile con tutti i sistemi e i produttori di riscaldamento più comuni e con gli assistenti vocali come Alexa, Siri e Google Assistant .

Tado Termostato Intelligente può tornare utile per la domotica perché consente di gestire il comfort e il risparmio energetico della propria casa in modo semplice e intelligente, sfruttando le potenzialità dello smartphone e della connessione internet. Inoltre, può integrarsi con altri dispositivi smart in casa, come le luci, le telecamere o gli altoparlanti.

Presa Smart Italiana

Controllo vocale e da remoto, con Alexa, Siri e Google. Questa presa Smart Italiana 16A permette di dire cose come “Ehi Siri, spegni la lampada” o “Alexa, accendi la lavatrice”. Ed è anche in offerta su Amazon.

