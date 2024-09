Gioca online e migliora le tue performance con le cuffie da gaming Logitech al 24% di sconto

Le cuffie Logitech sono progettate per offrire un’esperienza di gioco e comunicazione di alta qualità. Dotate di un microfono staccabile da 6 mm, queste cuffie utilizzano la tecnologia Blue VO!CE in tempo reale, che include riduzione del rumore, compressore e altre funzionalità per garantire comunicazioni vocali chiare e professionali.

Per un’immersione totale nel gioco, le cuffie offrono un audio Surround 7.1, che fornisce una consapevolezza avanzata della posizione e della distanza degli oggetti, migliorando l’esperienza di gioco con un suono più dettagliato. I driver PRO-G da 50 mm assicurano un’immagine sonora nitida e precisa, con una risposta dei bassi ottimizzata per rilevare i passi e gli effetti ambientali con chiarezza.

La costruzione delle cuffie è robusta e confortevole, grazie alla forcella in alluminio e alla fascia in acciaio, oltre alle morbide imbottiture in memory foam rivestite in similpelle, che offrono un comfort duraturo anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

Le impostazioni EQ e Surround personalizzabili permettono di adattare il suono alle tue preferenze, e la memoria integrata nella scheda audio esterna USB consente di salvare i profili EQ e le impostazioni audio direttamente nella cuffia, ottimizzando l’esperienza per i le partite online. Per quanto riguarda la connettività, le cuffie possono essere collegate tramite jack da 3,5 mm o USB.

Su Amazon, oggi, le cuffie da gaming di casa Logitech vengono scontate del 24% e vengono vendute a 71,99€.