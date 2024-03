Gioca al massimo della precisione delle performance con il mouse Logitech al 52% di sconto

Il mouse Logitech G502 è un compagno indispensabile per ogni giocatore che cerca prestazioni di livello superiore. Dotato del sensore gaming HERO, offre un tracciamento preciso fino a 25.600 DPI senza smoothing, filtraggio o accelerazione, garantendo una risposta immediata e accurata in ogni situazione di gioco.

Con 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento ultraveloce con doppia modalità, questo mouse cablato offre un controllo totalmente personalizzabile, consentendo ai giocatori di adattare le impostazioni alle proprie esigenze e preferenze di gioco. Il sistema di regolazione del peso consente di adattare il mouse al proprio stile di gioco, aggiungendo fino a cinque pesi da 3,6 g per ottenere una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento, garantendo un comfort ottimale durante le sessioni di gioco prolungate.

Grazie alla tecnologia LIGHTSYNC di Logitech G, l’illuminazione RGB del mouse è completamente personalizzabile, consentendo ai giocatori di sincronizzarla con il proprio stile di gioco per un’esperienza visiva coinvolgente e unica.

Il sistema di tensionamento meccanico dei pulsanti integra una molla metallica nei pulsanti sinistro e destro del mouse, garantendo clic precisi e comandi rapidi in ogni situazione di gioco, senza alcun ritardo. Infine, il sensore di ultima generazione del Logitech G502 è in grado di rilevare il movimento a grandezze inferiori al micrometro, tracciando spostamenti più piccoli di un milionesimo di metro con estrema precisione, offrendo ai giocatori un vantaggio competitivo in ogni partita.

Su Amazon, oggi, è disponibile un mega sconto del 52% sul mouse Logitech G502 per un costo finale d’acquisto di 44,99€.