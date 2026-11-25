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Se usi un MacBook ogni giorno, è probabile che tu stia sfruttando solo una parte delle potenzialità del trackpad. I gesti trackpad macOS più noti — scorrere, pizzicare, zoomare — sono solo la superficie. Sotto, si nasconde un set di comandi multi-touch che cambia radicalmente il flusso di lavoro, dalla gestione delle finestre all’accesso rapido a Mission Control, fino alle opzioni di personalizzazione che macOS non mette in primo piano.

Spostare le finestre con tre dita: il gesto che non sapevi di volere

Il modo classico per spostare una finestra su macOS è fare clic sulla barra del titolo e trascinarla. Funziona, ma rallenta. Esiste un’alternativa molto più fluida: posizionare tre dita sulla barra degli strumenti della finestra in primo piano e trascinarla dove vuoi, senza dover mirare con precisione alla barra del titolo.

Per attivare questo comportamento devi prima abilitare il trascinamento a tre dita nelle impostazioni di accessibilità. Segui questo percorso:

Apri Impostazioni di Sistema

Vai su Accessibilità

Seleziona Controllo del puntatore

Clicca su Opzioni trackpad…

Attiva Usa il trackpad per trascinare e scegli Trascinamento con tre dita dal menu a tendina

Da quel momento, tre dita sul trackpad diventano il tuo strumento principale per riorganizzare le finestre. È uno di quei gesti che, una volta interiorizzato, rende quasi impossibile tornare indietro.

Mission Control a portata di scorrimento

Uno dei gesti trackpad macOS più potenti per chi lavora su più spazi è lo scorrimento verso l’alto con tre dita. Questo gesto apre immediatamente Mission Control, la vista panoramica di tutte le finestre aperte e gli spazi virtuali del tuo desktop.

→ Leggi anche: macOS: come disattivare il trackpad o personalizzarne le funzioni

Da Mission Control puoi trascinare finestre tra spazi diversi, creare nuovi desktop virtuali e avere una visione d’insieme del lavoro in corso. Il complementare — scorrere verso il basso con tre dita — attiva Exposé dell’applicazione attiva, mostrando tutte le finestre aperte di quell’app.

Puoi verificare e personalizzare questi gesti da Impostazioni di Sistema > Trackpad > Altro gesti. Qui trovi anche le opzioni per scorrere tra le app a schermo intero con quattro dita, o per attivare il Launchpad con un pizzico.

Gli Hot Corner: il trackpad incontra gli angoli dello schermo

Gli Hot Corner non sono tecnicamente gesti del trackpad, ma lavorano in sinergia con essi per velocizzare la navigazione. Portando il cursore in un angolo dello schermo puoi attivare Mission Control, mostrare il desktop, bloccare lo schermo o aprire il Launchpad.

Per configurarli vai su Impostazioni di Sistema > Desktop e Dock > Hot Corner…. Assegna a ciascun angolo l’azione che usi più spesso. Combinati con i gesti a tre o quattro dita, gli Hot Corner riducono drasticamente il numero di clic necessari per navigare tra le app.

Gesti avanzati per Finder e modifica del testo

Il trackpad di macOS offre anche scorciatoie specifiche all’interno del Finder e degli editor di testo. Un tocco con due dita su un file o una parola apre il menu contestuale, equivalente al clic destro. Un tocco con tre dita su una parola nel testo attiva Cerca, che mostra dizionario, Wikipedia e altre fonti senza aprire un browser.

Per la modifica del testo, tieni premuto leggermente con un dito mentre scorri con un altro per selezionare blocchi di testo in modo preciso. Questa tecnica è particolarmente utile su documenti lunghi o nei campi di testo dei browser, dove il mouse fisico spesso risulta meno preciso.

→ Leggi anche: Nospeaker: il trackpad del MacBook diventa altoparlante senza speaker

Personalizzare i gesti trackpad macOS nelle Impostazioni di Sistema

macOS espone molte opzioni di personalizzazione direttamente nelle impostazioni, ma alcune richiedono di sapere dove cercare. Vai su Impostazioni di Sistema > Trackpad: trovi tre schede — Punta e clicca, Scorrimento e zoom, Altri gesti. Ognuna contiene anteprime animate che mostrano esattamente come eseguire ogni gesto.

Alcune opzioni da valutare subito:

Clic silenzioso (in Punta e clicca): riduce il feedback sonoro del trackpad fisico

(in Punta e clicca): riduce il feedback sonoro del trackpad fisico Forza clic e feedback aptico : attiva il Force Touch, utile per anteprime rapide di link, indirizzi e file

: attiva il Force Touch, utile per anteprime rapide di link, indirizzi e file Scorrimento naturale: se arrivi da Windows, potresti volerlo disattivare per invertire la direzione dello scroll

Per chi vuole andare ancora più in profondità, la guida ufficiale Apple sui gesti del trackpad elenca tutti i comandi supportati con le relative istruzioni, aggiornata alle versioni più recenti di macOS.

Velocità del trackpad e sensibilità: piccoli aggiustamenti, grande differenza

Un aspetto spesso trascurato è la velocità di tracciamento. Il valore predefinito va bene per un uso generico, ma chi lavora su schermi esterni o in ambienti ad alta risoluzione può trovare giovamento nel portare il cursore al massimo della velocità. Vai su Impostazioni di Sistema > Trackpad > Velocità di tracciamento e testa qualche livello diverso per una settimana.

Allo stesso modo, la funzione Clic secondario può essere impostata su angolo in basso a destra o angolo in basso a sinistra, invece del classico tocco con due dita, se preferisci una zona fisica dedicata al clic destro.

Dedicare venti minuti a esplorare queste impostazioni è uno degli investimenti più redditizi che puoi fare per il tuo Mac: i gesti giusti, configurati nel modo giusto, trasformano il trackpad da semplice sostituto del mouse a uno strumento di navigazione genuinamente superiore.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.