Gelato a casa FACILE con queste Gelatiere a meno di 50 euro

L'estate è finalmente arrivata e con essa la voglia irrefrenabile di gelato per rinfrescare le giornate più calde. Farsi il gelato in casa non è mai stato così semplice grazie a una gelatiera di qualità. Ecco alcuni modelli in offerta su Amazon a meno di 50 euro.

Marca: Ariete

Modello: 642

Capacità: 1 Litro

Materiale: Acciaio inossidabile

Dimensioni: 23 x 23 x 18 cm

Caratteristiche principali:

Gelato fatto in casa in soli 30 minuti: Con la gelatiera Ariete 642, preparare il gelato in casa è più salutare e adatto a chi soffre di intolleranze o allergie. Offre la possibilità di sperimentare nuovi gusti, ingredienti e combinazioni.

Facile da usare: Questa gelatiera è dotata di un coperchio trasparente con apertura per l'aggiunta di ingredienti, un motore con doppio senso di rotazione e un cestello estraibile.

: Questa gelatiera è dotata di un coperchio trasparente con apertura per l’aggiunta di ingredienti, un motore con doppio senso di rotazione e un cestello estraibile. Design elegante: La gelatiera Ariete 642 ha un design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi cucina. È anche facile da pulire.

Marca: VPCOK

Capacità: 1.5 Litri

Materiale: Acciaio inossidabile

Dimensioni: 23 x 23 x 29 cm

Caratteristiche principali:

Gelato fatto in casa in soli 30 minuti: Con la gelatiera VPCOK, preparare il gelato in casa è più salutare e adatto a chi soffre di intolleranze o allergie. Offre la possibilità di sperimentare nuovi gusti, ingredienti e combinazioni.

Facile da usare: Questa gelatiera offre un funzionamento semplice e sicuro, con un coperchio trasparente per monitorare il processo di preparazione del gelato. È dotata di una funzione di spegnimento automatico quando il gelato è pronto.

: Questa gelatiera offre un funzionamento semplice e sicuro, con un coperchio trasparente per monitorare il processo di preparazione del gelato. È dotata di una funzione di spegnimento automatico quando il gelato è pronto. Design elegante: La gelatiera VPCOK ha un design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi cucina. È anche facile da pulire.

Marca: VPCOK

Capacità: 2 Litri

Materiale: Acciaio inossidabile

Dimensioni: 23 x 23 x 29 cm

Caratteristiche principali:

Gelato fatto in casa in soli 30 minuti: Con la gelatiera VPCOK da 2 Litri, preparare il gelato in casa è più salutare e adatto a chi soffre di intolleranze o allergie. Offre la possibilità di sperimentare nuovi gusti, ingredienti e combinazioni.

Facile da usare: Questa gelatiera offre un funzionamento semplice e sicuro, con un coperchio trasparente per monitorare il processo di preparazione del gelato. È dotata di una funzione di spegnimento automatico quando il gelato è pronto.

: Questa gelatiera offre un funzionamento semplice e sicuro, con un coperchio trasparente per monitorare il processo di preparazione del gelato. È dotata di una funzione di spegnimento automatico quando il gelato è pronto. Design elegante: La gelatiera VPCOK ha un design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi cucina. È anche facile da pulire.

Marca: Duronic

Modello: IM540

Capacità: 1,5 Litri

Materiale: Plastica

Dimensioni: 17 x 17 x 24 cm

Caratteristiche principali:

Gelato fatto in casa in soli 30 minuti: Con la gelatiera Duronic IM540, preparare il gelato in casa è più salutare e adatto a chi soffre di intolleranze o allergie. Offre la possibilità di sperimentare nuovi gusti, ingredienti e combinazioni.

Gelato pronto in 4 semplici step: Basta riporre la ciotola nel congelatore per 8-24 ore, inserirla nella macchina IM540, versare il composto di gelato dall'oblò mentre la pala gira, e lasciare che la macchina mescoli gli ingredienti per circa 15-30 minuti.

: Basta riporre la ciotola nel congelatore per 8-24 ore, inserirla nella macchina IM540, versare il composto di gelato dall’oblò mentre la pala gira, e lasciare che la macchina mescoli gli ingredienti per circa 15-30 minuti. Perfetto per diverse esigenze alimentari: Permette di preparare gelati vegani con latte senza latticini, omettere ingredienti allergenici, o preparare gelati senza zucchero o dolcificanti per chi segue una dieta povera di grassi.

Non perdere l’occasione di goderti un delizioso gelato fatto in casa quest’estate. Approfitta di queste offerte e inizia a preparare il tuo gelato preferito oggi stesso!

