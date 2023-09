Garmin Swim 2: il compagno PERETTO per i nuotatori (-20%)

Ti piace nuotare? Sei un triatleta o semplicemente un amante degli sport acquatici? Abbiamo trovato l’accessorio che non potrai più fare a meno di avere! Il Garmin Swim 2, l’orologio GPS da nuoto di ultima generazione, è ora in offerta su Amazon a un prezzo incredibile di 199,99€, con uno sconto straordinario del 20% sul prezzo originale.

È un affare da non perdere, una vera e propria gemma per chi ama l’acqua.

L’alleato perfetto per gli amanti del nuoto

Andiamo a scoprire insieme le straordinarie caratteristiche che rendono il Garmin Swim 2 un must-have per tutti gli appassionati. In primo luogo, grazie al suo GPS integrato, potrai tracciare le tue attività in piscina ma anche in acque libere con precisione chirurgica. Sia che tu stia nuotando in mare o in un lago, avrai sempre una panoramica completa delle tue prestazioni.

Un’altra caratteristica che ti conquisterà è la sua capacità di misurare la frequenza cardiaca anche sotto l’acqua. Questo ti permetterà di monitorare le tue prestazioni e ottimizzare i tuoi allenamenti in base alle tue esigenze. E non finisce qui! Il Garmin Swim 2 ti offre anche statistiche dettagliate sui tuoi stili di nuoto, come la distanza percorsa, il ritmo, la conta delle bracciate e molto altro ancora.

La sua batteria a lunga durata ti garantirà di non rimanere mai a corto di energia durante le tue sessioni di nuoto, mentre il design elegante e resistente lo rende perfetto da indossare anche fuori dalla piscina, come un normale orologio da polso. E, naturalmente, come tutti i prodotti Garmin, potrai sincronizzarlo con l’app Garmin Connect per avere una panoramica completa della tua attività fisica, condividere i tuoi successi con gli amici e persino partecipare a sfide per mantenerti sempre motivato.

Non aspettare un secondo di più! Immergiti nel futuro dell’allenamento in acqua e afferra il tuo Garmin Swim 2 in offerta ora. Questo potrebbe essere l’investimento migliore che farai quest’anno. E ricorda, l’offerta è limitata, quindi nuota velocemente verso questa occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.