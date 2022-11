Apple Watch Ultra è tra le novità più ambite degli ultimi mesi, ma – per quanto sia ben realizzato – è fuori budget per tantissimi utenti. Se cerchi qualcosa di più economico ma comunque affidabile (anzi, più che affidabile) ti segnalo il Garmin Forerunner 245 in super offerta su Amazon a soli 159,90 euro. Lo sconto sarà attivo solo per poche ore, perché scattata la mezzanotte, le promo del Cyber Monday diventeranno solo un ricordo.

Il Forerunner 245 è uno smartwatch resistente e pensato principalmente per il monitoraggio dell’attività fisica e la salute. Ah, e non dimentichiamo una batteria con un’autonomia pazzesca che altre indossabili possono solo sognare: ben 7 giorni con un singolo ciclo di ricarica.

L’orologio smart di Garmin è munito di un display da 1,2 pollici di forma circolare su cui puoi tenere d’occhio tutte le informazioni che ti interessano. Integra inoltre il GPS, così può registrare l’attività all’esterno, come corsa e camminata veloce.

Non mancano ovviamente i suggerimenti per restare in forma ma anche per evitare errori che atleti alle prime armi potrebbero commettere. A tal proposito, c’è il Garming Coach, un piano d’allenamento adattivo gratuito per il raggiungimento degli obiettivi.

Infine ti segnalo il Connect IQ Store per personalizzare lo smartwatch con i quadranti che meglio si adattano al tuo stile e alla tua personalità, e l’app gratuita Garmin Connect attraverso la quale monitorare i dati sulla salute e la forma fisica.