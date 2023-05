GARANZIA DI SICUREZZA: Yale Linus Smart, controlla tutto CON APP

Se stai cercando un modo intelligente e conveniente per proteggere la tua casa, non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. La Yale Linus Smart Lock è disponibile a soli 157,67€, utilizzando il codice sconto MAGGIO23EDAYS al momento dell’acquisto. Questo prezzo scontato rappresenta un’opportunità da non perdere per ottenere una serratura smart di alta qualità a un prezzo conveniente.

Yale Linus Smart Lock è una serratura a batteria smart che ti permette di accedere alla tua casa in modo sicuro e senza chiavi tradizionali. Grazie alla sua compatibilità con l’app Yale Access, potrai controllare e gestire l’accesso alla tua casa direttamente dal tuo smartphone. Puoi aprire e chiudere la porta tramite l’app, assegnare codici di accesso temporanei ai visitatori e ricevere notifiche in tempo reale ogni volta che la serratura viene utilizzata.

Le specifiche tecniche della Yale Linus Smart Lock ti garantiscono sicurezza e convenienza. La serratura è alimentata da batterie, eliminando la necessità di cavi o fili. In caso di esaurimento delle batterie, puoi utilizzare un alimentatore di emergenza per aprire la porta. La Yale Linus Smart Lock è compatibile con la maggior parte delle porte esistenti, rendendo l’installazione semplice e veloce.

La Yale Linus Smart Lock offre anche un alto livello di sicurezza. È dotata di un cilindro crittografato e di un protocollo di sicurezza avanzato, che protegge la tua casa da tentativi di accesso non autorizzati. Inoltre, la Yale Linus Smart Lock può essere integrata con altri dispositivi smart nella tua casa, consentendoti di creare un sistema di sicurezza completo e personalizzato.

Non perdere l’opportunità di ottenere la Yale Linus Smart Lock a soli 157,67€ utilizzando il codice sconto MAGGIO23EDAYS su Amazon. Proteggi la tua casa con una serratura smart di alta qualità e gestisci l’accesso in modo semplice e conveniente.

