Da quel momento, sui dispositivi Galaxy non sarà più attivo il servizio di notizie integrato nell’app, nel widget e nella schermata laterale. La conferma, secondo quanto riportato da GIGA, è arrivata da una dichiarazione ufficiale dell’azienda, dopo le prime comunicazioni circolate in Corea del Sud e in India.

La chiusura di Samsung News non riguarderà solo alcuni Paesi, come si era pensato nelle scorse settimane. All’inizio, infatti, lo stop era emerso da segnalazioni legate a Corea del Sud e India, poi riprese da SamMobile. In seguito, Samsung ha chiarito che la disattivazione sarà globale.

L’orario è già fissato: 1:00 del 21 dicembre, secondo il fuso dell’Europa centrale. Da quel momento, chi proverà ad aprire l’app o a usare le funzioni collegate non dovrebbe più trovare notizie aggiornate né strumenti attivi. Una chiusura secca, almeno per ora senza un servizio sostitutivo annunciato.

La decisione arriva a circa tre anni dal lancio di Samsung News, introdotto nel 2023 come aggregatore di notizie per smartphone e tablet Galaxy. L’obiettivo era semplice: portare le news direttamente nell’interfaccia del telefono, senza passare da app esterne. Il progetto, però, si fermerà prima della fine dell’anno.

App, widget e schermata laterale: cosa sparirà dai Galaxy

Lo stop non toccherà solo l’app Samsung News. Spariranno anche il widget collegato e la pagina di notizie che, su molti smartphone Galaxy, si raggiunge scorrendo verso sinistra dalla schermata principale. Uno spazio molto visibile, usato da Samsung per mostrare aggiornamenti, articoli e contenuti selezionati direttamente nella home.

Smartphone, calendario e orologio richiamano la scadenza del 21 dicembre e la fine di un servizio di news integrato.

Dopo il 21 dicembre, quella sezione non sarà più attiva. Secondo quanto riportato, Samsung consiglia agli utenti di rimuovere il widget Samsung News una volta completata la disattivazione, così da evitare riquadri vuoti o collegamenti non più funzionanti nella schermata iniziale. Un’operazione semplice, che molti però noteranno forse solo al primo tentativo di apertura.

La novità riguarda smartphone e tablet Samsung Galaxy, anche se l’esperienza può cambiare in base al modello, alla versione di One UI e al Paese in cui il dispositivo è stato venduto. Alcuni utenti usano già servizi alternativi nella pagina laterale. Altri, invece, trovavano lì il flusso di notizie preinstallato. Dal 21 dicembre, quella strada si chiude.

Profili, preferenze e dati utente: cosa verrà cancellato

Con la chiusura di Samsung News, Samsung eliminerà anche profili utente, preferenze personali e impostazioni salvate nel servizio. Nella comunicazione citata da SamMobile si parla di cancellazione definitiva, tranne nei casi in cui le norme locali obblighino l’azienda a conservare alcuni dati per un periodo limitato.

In pratica, le personalizzazioni sugli argomenti seguiti, sulle fonti preferite o sulle impostazioni del feed non resteranno disponibili dopo lo stop. Al momento, nelle informazioni diffuse, non viene indicata una procedura per esportare i dati o trasferire le preferenze verso altri servizi. Chi usava spesso l’app dovrà quindi ricominciare da capo altrove.

Il punto dei dati utente resta uno dei passaggi più delicati. Samsung precisa che, quando una legge nazionale o regionale prevede tempi di conservazione più lunghi, le informazioni potranno essere mantenute per il periodo richiesto prima della cancellazione finale. Una formula standard, ma utile per chiarire che la rimozione non avverrà ovunque con gli stessi tempi.

Samsung lascia le news: le alternative per gli utenti Galaxy

Samsung non ha spiegato nel dettaglio perché chiuderà Samsung News. Non ha parlato di problemi tecnici, né ha annunciato un nuovo prodotto destinato a prenderne il posto. La scelta, però, arriva dopo altri passi indietro nei servizi editoriali e di contenuto lanciati negli ultimi anni.

Prima di Samsung News c’erano stati altri tentativi, tra cui Samsung Free, pensato come piattaforma con notizie, video e giochi, e più di recente Samsung Daily Plus sui televisori Samsung. Anche questi servizi sono stati ridimensionati o chiusi. La direzione sembra ormai chiara: dove l’uso non ripaga costi e manutenzione, Samsung preferisce semplificare.

Per gli utenti Galaxy, l’alternativa più immediata resta Google Discover, già presente su molti dispositivi Android e spesso integrato nella schermata a sinistra della home. Offre notizie e contenuti personalizzati in base agli interessi, con un funzionamento simile a quello di Samsung News. Non è la stessa cosa, soprattutto per chi preferiva restare dentro l’ecosistema Samsung, ma è la soluzione più vicina e già pronta.

La chiusura del 21 dicembre non impedirà naturalmente di installare altre app di informazione, dai quotidiani agli aggregatori indipendenti. Cambierà però l’esperienza predefinita su molti Galaxy: meno servizi Samsung, più spazio a strumenti esterni o già presenti in Android. Una modifica piccola nell’uso quotidiano del telefono, ma per Samsung è un altro passo indietro nel campo delle news.