Galaxy A25: questo smartphone Samsung 5G è scontato del 32%

Samsung riesce ad offrire il meglio per ogni fascia di mercato e oggi, su Amazon, il suo Galaxy A25 viene messo in offerta con uno sconto del 32% e viene venduto al prezzo totale e finale d’acquisto di 251,89€.

Samsung Galaxy A25: specifiche tecniche e d’utilizzo

Il Samsung Galaxy A25 5G offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al display Super AMOLED da 6,5″ che garantisce colori vividi e dettagli precisi, con una luminosità che raggiunge i 1000 nit per una visibilità perfetta anche all’aperto. La tecnologia Vision Booster ottimizza la visibilità in ogni situazione, mentre la Protezione Occhi riduce la luce blu dannosa per una visione più comoda e sicura.

Il comparto fotografico è altrettanto impressionante, con una fotocamera principale da 50MP che cattura immagini ad alta risoluzione e video cinematografici, grazie alla frequenza di campionamento di 500 Hz. Per i tuoi selfie, la fotocamera anteriore da 13MP offre scatti luminosi e dettagliati, perfetti per ogni occasione.

Il processore Exynos 1280, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, offre prestazioni elevate e una capacità di archiviazione generosa, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD. Grazie al supporto 5G, puoi godere di velocità internet straordinarie per un’esperienza fluida e senza interruzioni.

La batteria da 5000 mAh ti permette di restare attivo a lungo, mentre la Ricarica Ultra-Rapida ti consente di riprendere velocemente le tue attività. Il design elegante e minimale del Galaxy A25 5G, con il suo profilo pulito e la finitura sfumata, rende il dispositivo non solo potente, ma anche esteticamente accattivante.

