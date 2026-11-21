Un utente con il nickname flex22 ha pubblicato circa 1 GB di file che conterrebbero documenti e informazioni personali riferiti ad alcuni clienti del servizio PosteCert Firma Digitale. Nei file comparirebbero nomi, cognomi, indirizzi, email e numeri di telefono. Non risultano invece esposte password, credenziali di accesso o dati di pagamento legati a conti e carte.

Tutto parte da un post pubblicato martedì 17 novembre da flex22, utente attivo in uno spazio online frequentato da hacker e mediatori della compravendita di dati. Nel messaggio, l’autore sostiene di avere un archivio sottratto a Poste Italiane e indica come servizio coinvolto PosteCert Firma Digitale, usato per firmare documenti informatici con valore legale.

La notizia ha iniziato a circolare il giorno dopo, mercoledì 18 novembre: prima tra gli addetti ai lavori, poi sui siti specializzati. Alcuni esperti sono riusciti a risalire al post originale e a scaricare il materiale pubblicato: una cartella da circa 1 GB, con file di vario tipo. Dentro, secondo quanto riportato da Fanpage.it, ci sarebbero contratti e liste anagrafiche riferibili a clienti reali. Non un semplice elenco di email, insomma. Qualcosa di più ordinato e più delicato.

Contratti PosteCert e anagrafiche: quali informazioni personali sono finite online

La parte principale del materiale diffuso riguarderebbe i contratti PosteCert Firma Digitale. Nei file esaminati ne sarebbero stati contati 2.158, ciascuno con i dati del firmatario: nome e cognome, indirizzo di residenza, email e numero di telefono personale. Dati che da soli non permettono di entrare in un conto, ma che restano informazioni private e avrebbero dovuto rimanere riservate.

Un analista esamina file e documenti su un laptop, immagine simbolica di una violazione di dati e di archivi diffusi online.

Accanto ai contratti ci sarebbero anche elenchi di nominativi legati alla registrazione ai servizi e una lista di 1.561 anagrafiche di clienti. Anche qui, secondo quanto emerso, i record conterrebbero informazioni utili a identificare e contattare le persone coinvolte. È un punto importante: dati di questo tipo possono essere usati per campagne di phishing, telefonate truffaldine o messaggi costruiti su misura, proprio perché basati su elementi reali.

Al momento, però, nel materiale analizzato non sarebbero state trovate credenziali d’accesso, password o codici collegati ai servizi di pagamento. Non emergono quindi elementi che possano mettere direttamente a rischio carte Postepay, conti correnti o rapporti finanziari con l’azienda. Resta, comunque, il pericolo di un uso illecito dei dati anagrafici. Anche a distanza di tempo.

La conferma di Poste Italiane: numero contenuto di clienti e credenziali non esposte

Contattata da Fanpage.it, Poste Italiane ha confermato l’incidente, precisando però che l’esposizione riguarderebbe un numero limitato di persone rispetto alla platea complessiva degli utenti del gruppo. L’azienda invita alla cautela sulla reale portata del caso e spiega che sono ancora in corso verifiche interne per ricostruire quanto accaduto e capire con precisione quali dati siano finiti online.

“Sono in corso le verifiche sul caso”, ha riferito Poste Italiane, aggiungendo che “ad una prima analisi la violazione riguarda un numero di persone contenuto” e che le informazioni a cui gli hacker avrebbero avuto accesso “non riguardano dati sensibili dei rapporti con l’azienda”. In sostanza, secondo la società, non sarebbero stati esposti dati finanziari né informazioni utili per accedere ai servizi bancari o di pagamento.

La differenza, in casi come questo, conta molto: una cosa è la diffusione di dati personali, un’altra è la pubblicazione di password, codici o strumenti di accesso. Poste Italiane sostiene che questa seconda parte non sia coinvolta. La conferma definitiva arriverà solo alla fine degli accertamenti tecnici.

I punti ancora da chiarire: origine della violazione, portata reale e verifiche in corso

Restano diversi nodi da sciogliere. Il primo riguarda l’origine della violazione: non è ancora chiaro come flex22 sia entrato in possesso dei file, né se il materiale arrivi da un accesso diretto ai sistemi, da un fornitore esterno, da un account compromesso o da un’altra catena di passaggi. Finché la ricostruzione non sarà completa, non si potrà dire se l’eventuale falla sia stata chiusa o se restino ancora punti scoperti.

C’è poi il tema della portata reale del furto. Il pacchetto pubblicato online potrebbe essere tutto l’archivio sottratto, ma anche solo una parte del materiale in mano all’autore della rivendicazione. È uno schema già visto in casi simili: chi pubblica un campione può farlo per dimostrare che i dati sono autentici, tenendo altro da parte. Per i clienti coinvolti, intanto, la prudenza resta la prima difesa.

Meglio diffidare di email, sms o telefonate che citano PosteCert, contratti di firma digitale o dati personali corretti, soprattutto se chiedono di cliccare su link, comunicare codici o confermare credenziali. Poste Italiane prosegue le verifiche. Solo dopo sarà possibile definire con più chiarezza dimensioni, responsabilità e conseguenze della fuga di dati.